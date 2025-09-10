Mateo Ponte projeta Botafogo x Vasco com casa cheia: ‘Fazer valer nossa força’

O Botafogo deve ter uma mudança importante para o clássico com o Vasco, nesta quinta-feira, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Com desgaste de Vitinho, que estava com a Seleção na altitude de El Alto, na Bolívia, o uruguaio Mateo Ponte deve receber oportunidade.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo assina contrato profissional de destaque da base com multa milionária; veja

Mateo Ponte conta com a confiança de Davide Ancelotti, técnico do Glorioso, e correspondeu em todas as oportunidades. Para o duelo desta quinta, a expectativa é de casa cheia, com mais de 40 mil torcedores.

— Após a última partida, tivemos alguns dias de folga que nos ajudaram a recuperar bem. Depois disso, voltamos ao trabalho com muita intensidade e temos feito uma grande preparação para esse duelo contra o Vasco. O nosso time com certeza chegará muito bem e forte para essa partida decisiva — disse Ponte.

continua após a publicidade

Mateo Ponte em ação na Copa do Brasil (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Na ida, o Botafogo, que vinha de calendário corrido em agosto, conseguiu o empate por 1 a 1 em São Januário, casa do Vasco. A pausa para a Data Fifa foi celebrada pelo grupo, que descansou e pôde se preparar em melhores condições.

— Após a última partida, tivemos alguns dias de folga que nos ajudaram a recuperar bem. Depois disso, voltamos ao trabalho com muita intensidade e temos feito uma grande preparação para esse duelo contra o Vasco. O nosso time com certeza chegará muito bem e forte para essa partida decisiva — disse Ponte.

continua após a publicidade

Mateo Ponte carrega um fator importante com a camisa alvinegra: em partidas de competições mata-mata — Libertadores e Copa do Brasil —, o jogador, contratado em 2023, quando esteve em campo no Nilton Santos, o Botafogo venceu todos os jogos. Foram seis vitórias, contra Aurora, Bragantino, Vitória, Palmeiras, Peñarol e Capital.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo