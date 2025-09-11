menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

IA prevê resultado entre Botafogo x Vasco pela Copa do Brasil

Equipes se enfrentam pelas quartas de final do torneio nacional

Paulo Henrique com a marcação de Alex Telles em Vasco e Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
imagem cameraPaulo Henrique com a marcação de Alex Telles em Vasco e Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/09/2025
05:10
  • Matéria
  • Mais Notícias

Botafogo e Vasco se enfrentam, nesta quinta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Para a ocasião, o Lance! pediu para o Chat GPT simular a segunda partida entre as equipes cariocas. A tecnologia apontou para uma classificação do Glorioso.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Na simulação, a equipe do técnico Davide Ancelotti venceu a segunda partida, e com isso, avançou para a semifinal da Copa do Brasil. Em campo, o argentino Montoro decidiu a partida nos minutos finais. Do lado Cruzmaltino, Philippe Coutinho foi o destaque. Veja a simulação abaixo:

Simulação da partida

Botafogo 2 x 1 Vasco da Gama (3x2 no agregado)
📍 Estádio Nilton Santos – público: 41.380 torcedores
📅 09 de setembro de 2025 – 21h30

⏱️ Primeiro Tempo

O clima no Nilton Santos é de decisão. A torcida do Botafogo faz muito barulho, empurrando o time desde os primeiros minutos. O técnico do Vasco, pressionado, arma uma equipe compacta, explorando os contra-ataques com velocidade.

continua após a publicidade

Aos 17 minutos, o Botafogo abre o placar. Após boa jogada de Danilo pelo meio, ele acha Arthur Cabral nas costas da defesa vascaína. O atacante bate cruzado, sem chances para o goleiro Léo Jardim.

O Vasco sente o golpe, mas não se desorganiza. Consegue equilibrar as ações, especialmente com Philippe Coutinho organizando o meio de campo. Aos 38 minutos, uma falta frontal gera perigo. O camisa 10 cobra com categoria, e a bola explode no travessão.

continua após a publicidade

⏱️ Segundo Tempo

O Vasco volta com mais ímpeto ofensivo, precisando de um gol para levar a decisão aos pênaltis. Matheus França e David entram, e o time fica mais agressivo pelas pontas.

Aos 59 minutos, o empate vem. Matheus França parte em velocidade pela direita, cruza rasteiro, e Vegetti, oportunista, se antecipa à zaga e empurra para o gol.

O clima esquenta. O jogo ganha contornos dramáticos. O Botafogo se lança ao ataque com Newton e Montoro, buscando resolver no tempo normal.

E aos 82 minutos, a estrela do argentino brilha. Em jogada trabalhada pelo lado esquerdo, ele recebe na entrada da área e solta uma bomba de perna direita. Golaço!

O Vasco ainda tenta o abafa, mas o goleiro Neto segura tudo nos minutos finais.

Fim de jogo no Nilton Santos! O Botafogo vence o Vasco por 2 a 1, e avança às semifinais da Copa do Brasil, vencendo por 3 a 2 no placar agregado.

BRASILEIRO A 2025, BOTAFOGO X BRAGANTINO
IA apontou que o Botafogo será o vencedor do confronto contra o Vasco, pelas quartas de final da Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias