IA prevê resultado entre Botafogo x Vasco pela Copa do Brasil
Equipes se enfrentam pelas quartas de final do torneio nacional
- Matéria
- Mais Notícias
Botafogo e Vasco se enfrentam, nesta quinta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Para a ocasião, o Lance! pediu para o Chat GPT simular a segunda partida entre as equipes cariocas. A tecnologia apontou para uma classificação do Glorioso.
Técnico do Botafogo Feminino Sub-20 exalta título brasileiro e protagonismo carioca
Futebol Feminino
Clássico entre Botafogo e Vasco deve bater recorde de público do Nilton Santos em 2025
Futebol Nacional
‘Deixamos um legado’, afirma capitã do título do Botafogo no Brasileirão Feminino Sub-20
Futebol Feminino
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Na simulação, a equipe do técnico Davide Ancelotti venceu a segunda partida, e com isso, avançou para a semifinal da Copa do Brasil. Em campo, o argentino Montoro decidiu a partida nos minutos finais. Do lado Cruzmaltino, Philippe Coutinho foi o destaque. Veja a simulação abaixo:
Simulação da partida
⚽ Botafogo 2 x 1 Vasco da Gama (3x2 no agregado)
📍 Estádio Nilton Santos – público: 41.380 torcedores
📅 09 de setembro de 2025 – 21h30
⏱️ Primeiro Tempo
O clima no Nilton Santos é de decisão. A torcida do Botafogo faz muito barulho, empurrando o time desde os primeiros minutos. O técnico do Vasco, pressionado, arma uma equipe compacta, explorando os contra-ataques com velocidade.
Aos 17 minutos, o Botafogo abre o placar. Após boa jogada de Danilo pelo meio, ele acha Arthur Cabral nas costas da defesa vascaína. O atacante bate cruzado, sem chances para o goleiro Léo Jardim.
O Vasco sente o golpe, mas não se desorganiza. Consegue equilibrar as ações, especialmente com Philippe Coutinho organizando o meio de campo. Aos 38 minutos, uma falta frontal gera perigo. O camisa 10 cobra com categoria, e a bola explode no travessão.
⏱️ Segundo Tempo
O Vasco volta com mais ímpeto ofensivo, precisando de um gol para levar a decisão aos pênaltis. Matheus França e David entram, e o time fica mais agressivo pelas pontas.
Aos 59 minutos, o empate vem. Matheus França parte em velocidade pela direita, cruza rasteiro, e Vegetti, oportunista, se antecipa à zaga e empurra para o gol.
O clima esquenta. O jogo ganha contornos dramáticos. O Botafogo se lança ao ataque com Newton e Montoro, buscando resolver no tempo normal.
E aos 82 minutos, a estrela do argentino brilha. Em jogada trabalhada pelo lado esquerdo, ele recebe na entrada da área e solta uma bomba de perna direita. Golaço!
O Vasco ainda tenta o abafa, mas o goleiro Neto segura tudo nos minutos finais.
Fim de jogo no Nilton Santos! O Botafogo vence o Vasco por 2 a 1, e avança às semifinais da Copa do Brasil, vencendo por 3 a 2 no placar agregado.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias