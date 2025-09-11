Botafogo mira virada de chave para um 2025 vitorioso com a Copa do Brasil
Glorioso recebe o Vasco no Nilton Santos pela volta da fase quartas de final
É decisão no dia mais importante da temporada do Botafogo. Nesta quinta-feira (11), no Estádio Nilton Santos, às 21h30 (de Brasília), o Glorioso decidirá a vaga na semifinal da Copa do Brasil com o Vasco em grande clássico. A classificação manterá viva a chance de título no ano até o fim do ano.
O momento é de deixar para trás o que já passou na temporada. O Botafogo de Davide Ancelotti foi eliminado nas oitavas da Libertadores para a LDU, enquanto no início do ano, em meio a discursos sobre planejamento, perdeu Supercopa Rei e Recopa Sul-Americana.
Jogará junto o 12º nome do time, assim como no histórico ano de 2024: o torcedor. Pela primeira vez no ano, o Estádio Nilton Santos teve os ingressos esgotados, e a expectativa é por mais de 40 mil torcedores na casa alvinegra.
Botafogo vem de grande vitória para dar moral
Antes da pausa para a Data Fifa de setembro, pelo Brasileirão, o Botafogo goleou o Red Bull Bragantino por 4 a 1 dando bons indícios de evolução, com jogo rápido, apostando nas finalizações de fora da área e progressões pelos lados. Talvez o caminho para uma vitória em casa, diferente do que aconteceu na ida, em São Januário.
No primeiro duelo, Davide apostou em um sistema com as "duas torres" na frente. Arthur Cabral e Chris Ramos iniciaram juntos, e deu certo nos primeiros minutos, com Cabral abrindo o placar no jogo aéreo. No médio prazo, no entanto, o time teve pouco a bola e sofreu na recomposição para brecar as ações do Cruz-Maltino.
A tendência é de uma postura diferente dentro de casa para mirar o fim do ano, em dezembro, últimas semanas no auge da competitividade e dar espaço para sequência no Brasileiro. As semifinais serão em 10 e 14 de dezembro, enquanto as finais estão marcadas para 17 e 21 do mesmo mês.
O adversário de Botafogo ou Vasco na semifinal será o Fluminense, que eliminou o Bahia no Maracanã com a vitória por 2 a 0.
