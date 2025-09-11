É decisão no dia mais importante da temporada do Botafogo. Nesta quinta-feira (11), no Estádio Nilton Santos, às 21h30 (de Brasília), o Glorioso decidirá a vaga na semifinal da Copa do Brasil com o Vasco em grande clássico. A classificação manterá viva a chance de título no ano até o fim do ano.

O momento é de deixar para trás o que já passou na temporada. O Botafogo de Davide Ancelotti foi eliminado nas oitavas da Libertadores para a LDU, enquanto no início do ano, em meio a discursos sobre planejamento, perdeu Supercopa Rei e Recopa Sul-Americana.

Jogará junto o 12º nome do time, assim como no histórico ano de 2024: o torcedor. Pela primeira vez no ano, o Estádio Nilton Santos teve os ingressos esgotados, e a expectativa é por mais de 40 mil torcedores na casa alvinegra.

Botafogo vem de grande vitória para dar moral

Antes da pausa para a Data Fifa de setembro, pelo Brasileirão, o Botafogo goleou o Red Bull Bragantino por 4 a 1 dando bons indícios de evolução, com jogo rápido, apostando nas finalizações de fora da área e progressões pelos lados. Talvez o caminho para uma vitória em casa, diferente do que aconteceu na ida, em São Januário.

Botafogo comemora gol diante do Bragantino (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

No primeiro duelo, Davide apostou em um sistema com as "duas torres" na frente. Arthur Cabral e Chris Ramos iniciaram juntos, e deu certo nos primeiros minutos, com Cabral abrindo o placar no jogo aéreo. No médio prazo, no entanto, o time teve pouco a bola e sofreu na recomposição para brecar as ações do Cruz-Maltino.

A tendência é de uma postura diferente dentro de casa para mirar o fim do ano, em dezembro, últimas semanas no auge da competitividade e dar espaço para sequência no Brasileiro. As semifinais serão em 10 e 14 de dezembro, enquanto as finais estão marcadas para 17 e 21 do mesmo mês.

O adversário de Botafogo ou Vasco na semifinal será o Fluminense, que eliminou o Bahia no Maracanã com a vitória por 2 a 0.

