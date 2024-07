Botafogo x Palmeiras: relembre as polêmicas recentes dos bastidores entre os clubes

(Foto: AGIF)







Botafogo e Palmeiras protagonizam diversos capítulos de uma rivalidade recente no futebol brasileiro, desde a disputa direta pelo título do Brasileirão de 2023. Porém, o que chama mais atenção é, além dos confrontos dentro de campo, as polêmicas fora dos gramados.

Relembre alguns casos polêmicos entre os clubes e seus dirigentes: Leila Pereira, presidente do Palmeiras e John Textor, dono da SAF do Botafogo, que estenderam e apimentaram a tensão das equipes.

Polêmicas entre Botafogo e Palmeiras

Após a derrota do Botafogo para o Palmeiras, por 4 a 3, no Campeonato Brasileiro 2023, Textor desceu para a beira do gramado do Estádio Nilton Santos extremamente irritado e reclamou da arbitragem. A expulsão de Adryelson, no começo do segundo tempo, quando o Botafogo vencia por 3 a 1, foi o estopim para a confusão.

O dono da SAF do Botafogo falou em "roubo", "corrupção" e pediu a renúncia de Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

- Não é para cartão vermelho, ele mudou o jogo. Isso é corrupção, isso é roubo. Por favor, me multem, Ednaldo, mas você precisa renunciar amanhã de manhã. É isso que precisa acontecer. Esse campeonato se tornou uma piada. - reclamou Textor.

A partir desse momento, Textor e Leila colecionaram polêmicas, visto que a virada do Alviverde fora de casa foi um dos principais fatores para a sequência negativa do Botafogo na reta final do Brasileirão.

CUTUCADA DE ABEL FERREIRA

Abel Ferreira, técnico do Verdão, elogiou John Textor após a virada por 4 a 3 sobre o clube carioca. No entanto, também deu uma indireta para o empresário.

- Tenho a minha opinião (sobre as falas de Textor), mas se eu disser… Melhor não dizer. Já disse que é um dos melhores presidentes que está no Brasil. Mas o futebol tem disso, muitas emoções… Vocês viram o zagueiro do Botafogo chutando o microfone. São momentos intensos. Só sente quem está lá dentro. Ninguém sabe o que é ser mãe, só as mulheres. Porque sentem. - disse Abel Ferreira.

Botafogo x Palmeiras - Abel Ferreira (Thiago Ribeiro/AGIF)

RELATÓRIO SOBRE MANIPULAÇÃO DE RESULTADOS

O empresário encomendou um relatório da Good Game!, empresa responsável por identificar manipulação de resultados e erros da arbitragem, que apontou uma decisão incorreta do árbitro com benefícios para o Atlético-MG. Na ocasião, o Galo venceu o Glorioso.

Neste mês de julho, o STJD divulgou o relatório final do inquérito sobre as denúncias de manipulação de resultados no Brasileirão. De acordo com o documento, as provas apresentadas por Textor são “imprestáveis”.

LEILA X TEXTOR

Em entrevista ao "ge", a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, criticou as atitudes de John Textor. A dirigente chamou o dono da SAF do Botafogo de "desequilibrado".

- Chega até a ser ridículo. Ele desprestigia, desvaloriza esse produto tão importante que é o futebol. Ele deveria ter mais serenidade. É uma parte de desequilíbrio do senhor John Textor. - afirmou a presidente do clube.

Após a fala da mandatária, John Textor dá resposta em comunicado público em seu site oficial.

- Ironicamente, enquanto ela sugere que nossa investigação significa que estou 'desequilibrado', eu gostaria de lembrar que é um nível de jogo equilibrado e igualitário que esperamos alcançar para o bem de todos os clubes e do Brasil. - diz trecho do comunicado.

O norte-americano passou a ser alvo de críticas e ironia por parte de Leila, chamando-o de 'fanfarrão' e cobrando que ele fosse banido caso não comprovasse as acusações feitas.

- Olha, gente, se vocês pensarem bem, as minhas declarações não são fortes. Eu falo a verdade. No futebol é difícil falarem a verdade. É filosófico. Isso é Friedrich Nietzsche, tá? Quanto de verdade vocês suportam ouvir? Eu falo a verdade. Quem é John Textor? É a vergonha do futebol brasileiro, é um fanfarrão. - declarou Leila.

Leila Pereira e John Textor (Foto: Divulgação)

No primeiro duelo entre os times desde a virada marcante palmeirense por 4 a 3, a mandatária não esteve presente do Estádio Nilton Santos para acompanhar a partida da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma fonte próxima da presidente diz que quer evitar qualquer tipo de contato com Textor.

BONECOS ENFORCADOS

Antes da bola rolar, foram registradas imagens de bonecos com os rostos de Leila Pereira e Ednaldo Rodrigues sendo enforcados. A presidente do Palmeiras repudiou e reforçou sua decisão de não acompanhar a partida diretamente no Rio de Janeiro, e o Botafogo também lamentou o episódio.

COBRANÇAS DE ABEL COM A ARBITRAGEM DO JOGO

O técnico do clube paulista questionou duas decisões de Anderson Daronco na derrota para o Alvinegro. Em coletiva, o comandante parabenizou o Alvinegro pelo triunfo, mas cobrou critério na arbitragem.

- Esses tipos de jogos são definidos em detalhes. Apesar de eu achar que foi um jogo bem jogado e disputado entre as equipes, a diferença foi a eficácia. Dar os parabéns aos nossos adversários que foram mais eficazes. Há erros que condicionam o desenrolar do jogo. Achei um jogo extremamente equilibrado. O detalhe que fez a diferença hoje foi a eficácia. Há outros que eu não controlo. E eu pergunto: quais são os critérios? Há erros graves hoje no jogo que influenciam e condicionam o desenrolar do mesmo. - falou Abel.

O Botafogo derrotou o Palmeiras por 1 a 0, nesta quarta-feira (17), no Estádio Nilton Santos. Com o resultado, o Glorioso abriu três pontos de vantagem em relação ao Verdão, ficando na liderança do campeonato de forma isolada. Ambos serão adversários nas oitavas de final da Libertadores.