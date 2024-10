Botafogo x Grêmio: Braithwaite ironiza lance com Barboza e zagueiro manda indireta

Lance da partida entre Botafogo e Grêmio em partida válida pela Campeonato Brasileiro 2024. (FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 22:00 • Rio de Janeiro

A partida entre Botafogo e Grêmio na última rodada do Brasileirão gerou polêmicas dentro e fora de campo. Mesmo sem gols no placar, a arbitragem, dirigentes e confusões roubaram o protagonismo do confronto. Quase uma semana depois, as troca de farpas continuaram entre os jogadores.

➡️ Dono do Botafogo, John Textor rebate críticas de dirigente do Grêmio: ‘Eduque-se’

➡️ Vice do Grêmio detona jogador do Botafogo e debocha de Textor: ‘Vai colocar um ponto no dossiê dele’

O atacante gremista Braithwaite publicou nas redes sociais um lance em que é derrubado pelo zagueiro Barboza, do Botafogo, e marcou o lutador brasileiro de MMA, Charles de Bronx, pedindo aulas de jiu jitsu, e o perfil oficial do UFC.

– UFC, isso conta como nocaute? Irmão, @charlesdobronxs, pode me ensinar a melhorar meu jit jitsu?

Martin Braithwaite, atacante do Grêmio, ironiza lance nas redes sociais. (Foto: Reproduçã)

O jogador do Botafogo, ao tomar conhecimento das indiretas, não deixou barato, e hoje, publicou uma sequência de fotos do lance mencionado pelo atacante dinamarquês. Ao contrário do rival, o argentino não publicou nenhuma legenda. Confira:

Alexander Barboza, jogador do Botafogo, em suas redes sociais. (Foto: Reprodução)

A partida entre os clubes aconteceu no último sábado (28), no Mané Garrincha, e acabou em 0 a 0. Depois da partida, o vice-presidente do Grêmio, questionou a arbitragem pela expulsão do meio-campista Monsalve, e cutucou John Textor, dono da SAF do Botafogo, sobre as denúncias de manipulação de resultados no futebol brasileiro.

Posteriormente, pelas redes sociais, o mandatário alvinegro respondeu o dirigente tricolor.

– Sr. Por favor, eduque-se sobre meu trabalho, antes de se envergonhar. As minhas preocupações centraram-se na manipulação do jogo conseguida através do baixo desempenho dos jogadores. Também solicitei especificamente a investigação de um raro número de árbitros que cometeram erros óbvios em jogos que acreditamos terem sido manipulados. Estes podem ter sido erros honestos, mas penso que a responsabilização é importante, no entanto. Espero que, quando você se acalmar, você também apoiará nossos esforços para combater a manipulação de jogos - e que entenderá a diferença entre minha cruzada contra a manipulação de jogos e seu discurso emocional sobre erros honestos dos árbitros.

Com o resultado, o Glorioso se manteve líder do campeonato com 57 pontos, mas viu a gordura para o vice-líder Palmeiras diminuir para um ponto. Agora, o Botafogo volta à campo no próximo sábado (5), pela 29ª rodada do Brasileirão, contra o Athletico-PR, na Ligga Arena. A bola rola às 16h30 (Brasília).