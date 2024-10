Botafogo volta a mandar partida no Maracanã depois de 10 anos

Luiz Henrique, jogador do Botafogo, comemora vitória sobre o Fluminense no Maracanã. (Foto: Vitor Silva/Botafogo.)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 18:08 • Rio de Janeiro

Após confirmação da CBF, Botafogo oficializa jogo contra o Criciúma, pela 30ª rodada do Brasileirão, no Maracanã. A partida acontece na sexta-feira (18), a partir das 20h (de Brasília). O Alvinegro não mandava um jogo no estádio desde 2014.

O Glorioso não terá o Nilton Santos no final de semana da partida por conta dos shows do cantor Bruno Mars. São Januário chegou a ser cotado para ser palco do confronto, mas com as mudanças das datas dos jogos de volta da semifinal da Copa do Brasil, o Vasco enfrentará o Atlético-MG no dia 19 (sábado). Como o Flamengo decidirá a semifinal fora de casa, o Maracanã não receberia jogos na rodada.

A última vez que o Botafogo foi mandante de uma partida no estádio foi na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2014, quando o time recebeu o Palmeiras. Na ocasião, perdeu por 1 a 0, com gol de Henrique Dourado. Ambos os times brigavam contra a parte de baixo da tabela.

Vamos pintar o Maraca de preto e branco! QUE SAUDADE! 🔥🏟️ #VamosBOTAFOGO #FogoNoMaraca — Botafogo (@botafogo.com.br) 2024-10-03T16:19:57.752Z

O Glorioso volta à campo neste sábado (5), contra o Athletico-PR, na Ligga Arena. A bola rola a partir das 16h30 (de Brasília). O Glorioso precisa vencer para se manter líder do campeonato. O vice-líder Palmeiras segue na cola com um ponto a menos.