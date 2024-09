Dono do Botafogo, John Textor rebate críticas de dirigente do Grêmio: ‘Eduque-se’

John Textor esteve presente no jogo entre Botafogo e São Paulo, pela ida das quartas de final da Libertadores, no Nilton Santos (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/09/2024 - 16:30 • Rio de Janeiro

A partida entre Botafogo e Grêmio pela 28ª rodada do Brasileirão terminou sem gols, mas com os ânimos aflorados dentro e fora de campo. Paralelamente à pouca inspiração de ambos os times, a arbitragem chamou a atenção na partida. Com sete cartões e confusão nos acréscimos, ambos saíram insatisfeitos com o resultado.

Após as polêmicas, o vice-presidente do Grêmio, Antônio Brum detonou a arbitragem e ironizou do dossiê apresentado por John Textor à CPI das Apostas Esportivas. O dirigente tricolor questionou se a partida no Mané Garrincha seria incluída nos arquivos do mandatário do Alvinegro.

– Tu tem que perguntar para o Textor se ele vai agradecer a arbitragem de hoje. Quando a gente é prejudicado, a gente vem reclamar não para condicionar ninguém, mas para defender os direitos do Grêmio. Eu deixei duas crianças pequenas em casa para vir defender o Grêmio. Vou chegar às 4h em Porto Alegre. Sou o chefe dessa delegação e tenho o direito de vir aqui reclamar porque o Grêmio foi prejudicado. Agora pergunta para o Textor se ele sai satisfeito com esse um ponto e se ele vai colocar esse um ponto no dossiê dele seguiu.

Ao tomar conhecimento da fala do gremista, o norte-americano respondeu à publicação nas redes sociais e explicou sobre a denúncia de manipulação de resultados no futebol brasileiro.

– Sr. Por favor, eduque-se sobre meu trabalho, antes de se envergonhar. As minhas preocupações centraram-se na manipulação do jogo conseguida através do baixo desempenho dos jogadores. Também solicitei especificamente a investigação de um raro número de árbitros que cometeram erros óbvios em jogos que acreditamos terem sido manipulados. Estes podem ter sido erros honestos, mas penso que a responsabilização é importante, no entanto. Espero que, quando você se acalmar, você também apoiará nossos esforços para combater a manipulação de jogos - e que entenderá a diferença entre minha cruzada contra a manipulação de jogos e seu discurso emocional sobre erros honestos dos árbitros.

Textor também questionou a arbitragem sobre falta em Tiquinho Soares e admitiu atuação abaixo do líder Botafogo.

–Por último, para responder à sua pergunta, não estou satisfeito com este único ponto. Acredito que deveríamos ter jogado melhor, para conquistar os três pontos, e também acredito, como demonstra a nossa tecnologia, que deveríamos ter ganhado um pênalti em decorrência da falta contra o Tiquinho Soares. Isso é futebol. Boa sorte durante o resto da temporada.

Com o resultado, o Glorioso se manteve líder do campeonato com 57 pontos, mas viu a gordura para o vice-líder Palmeiras diminuir para um ponto. Agora, o Botafogo volta à campo no próximo sábado (5), pela 29ª rodada do Brasileirão, contra o Athletico-PR, na Ligga Arena. A bola rola às 16h30 (Brasília).