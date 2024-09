Vice do Grêmio detona jogador do Botafogo e debocha de Textor: ‘Vai colocar um ponto no dossiê dele’

Antônio Brum, vice-presidente de futebol do Grêmio (Foto: Lucas Uebel / Grêmio)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/09/2024 - 10:48 • Brasília (DF)

Vice-presidente de futebol do Grêmio, Antônio Brum ficou insatisfeito com a arbitragem no empate em 0 a 0 com o Botafogo neste sábado (28), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A partida foi válida pela 28ª rodada do Brasileirão.

Após o jogo, o dirigente tricolor detonou o lateral Vitinho por suposta sumulação no lance que gerou expulsão de Monsalve aos 44 minutos do segundo tempo. Além disso, reclamou da atuação do árbitro Maguielson Lima Barbosa e do VAR, chefiado por Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira.

- Queria ver se na Premier League ele (Vitinho) fazia essa simulação que ele fez. Ridículo. Se a gente quer crescer o futebol brasileiro, todos nós temos que nos ajudar: arbitragem, jogadores. É lamentável a expulsão que aconteceu hoje. Uma vergonha! Foi uma simulação deslavada! O árbitro vai e expulsa dentro de campo. Ele nem viu o lance e caiu na onda dos jogadores do Botafogo. E o VAR nem chama para corrigir - disse Brum.

- O Grêmio veio para ganhar o jogo aqui e não empatar. Não estou satisfeito com um ponto. A gente tinha um pacto no vestiário que iríamos ganhar o jogo e a gente não ganhou porque fomos prejudicados mais uma vez - completou.

Além disso, o VP do Grêmio debochou do dossiê apresentado por John Textor, dono da SAF do Botafogo, à CPI das Apostas Esportivas. Segundo o norte-americano, o documento teria provas de manipulação em partidas do Brasileirão de 2022. Antônio Brum questionou se a partida no Mané Garrincha seria incluída nos arquivos do mandatário do Alvinegro e voltou a ironizar Vitinho.

- A gente não tem mais o que fazer. Parece que virou uma guerra de quem grita mais. Aí vai lá e produz um dossiê! Não adianta! A postura da arbitragem e dos jogadores têm que mudar. A simulação do Vitinho é uma vergonha para o futebol brasileiro e o mesmo jogador do futebol brasileiro vai para a Inglaterra e não simula desse jeito. Lá ele fica de pé, ligeirinho - afirmou.

- Tu tem que perguntar para o Textor se ele vai agradecer a arbitragem de hoje. Quando a gente é prejudicado, a gente vem reclamar não para condicionar ninguém, mas para defender os direitos do Grêmio. Eu deixei duas crianças pequenas em casa para vir defender o Grêmio. Vou chegar às 4h em Porto Alegre. Sou o chefe dessa delegação e tenho o direito de vir aqui reclamar porque o Grêmio foi prejudicado. Agora pergunta para o Textor se ele sai satisfeito com esse um ponto e se ele vai colocar esse um ponto no dossiê dele seguiu - completou.

Na noite de sábado (28), Botafogo e Grêmio empataram em 0 a 0 no Mané Garrincha, em Brasília, pela 28ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Glorioso chega aos 57 pontos e se mantém na liderança, mas vê o vice Palmeiras chegar perigosamente na cola, agora com apenas um ponto de diferença. Por sua vez, o Imortal dá salto na tabela, pula três posições e está na 11ª colocação.

