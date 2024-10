Suárez comemora “Vamos, Inter!” e torcedores do Grêmio reagem: ‘apaga’

Suárez marcou um dos gols que rendeu o título ao Inter Miami (Foto:Chris ARJOON / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 17:02 • Porto Alegre (RS)

Luis Suárez, mais uma vez, foi campeão. Para comemorar a conquista da Supporter's Shield, o troféu dado ao time de melhor campanha na primeira fase da Major League Soccer (MLS), o centroavante fez uma publicação nas redes sociais - o que não agradou aos torcedores do Grêmio.

➡️Time de Lionel Messi garante vaga no Mundial de Clubes 2025, afirma jornal

Através do Instagram, Suárez postou uma foto ao lado de seus companheiros de clube, inclusive Messi. Na legenda? "Vamos, Inter!", se referindo, é claro, ao seu time atual, o Inter Miami. Não precisou de muito para que os torcedores do Grêmio invadissem o perfil do craque, reagindo ao que foi escrito pelo jogador. 'apaga', 'doeu', 'legenda feia', foram alguns dos comentários deixados pelos Tricolores.

Suárez posta legenda com nome de rival e torcedores do Grêmio vão à loucura. (Foto: Reprodução/Internet)

Após a invasão gremistas, Suárez limitou os comentários da publicação apenas para quem ele segue. A conquista da Supporter's Shield foi marcada, inclusive, por um gol do uruguaio - Messi marcou os outros dois.

➡️Messi leva Inter Miami ao título da temporada regular da MLS

Luis Suárez foi a sensação da última temporada do Grêmio. Com o Tricolor, o centroavante marcou um hat-trick em sua estreia, já conquistando o título da Recopa Gaúcha. Também foi campeão estadual. No meio do ano, se envolveu em uma polêmica, alegando dores no joelho e teve seu contrato encurtado por um ano, encerrando em dezembro de 2023. Com o manto Tricolor, foram 54 jogos, com 29 gols e 17 assistências.