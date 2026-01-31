menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Botafogo x Fluminense tem arbitragem definida

Times se enfrentam pelo Campeonato Carioca

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/01/2026
09:04
Jogadores de Botafogo e Fluminense disputam bola (Foto: JoÃ£o Luna/Photo Premium/Gazeta Press)
imagem cameraJogadores de Botafogo e Fluminense disputam bola (Foto: JoÃ£o Luna/Photo Premium/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A FERJ definiu a equipe de arbitragem para o clássico entre Botafogo e Fluminense, válido pela 5ª rodada do Campeonato Carioca 2026. O confronto será disputado neste domingo (1), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O duelo marca o último clássico das duas equipes na primeira fase da competição.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Savarino revela problema do Botafogo de 2024 para 2025: 'Foi o principal'

O responsável pelo apito será Wagner do Nascimento Magalhães. Ele será auxiliado por Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Gustavo Mota Correia. O quarto árbitro escalado é João Marcos Gonçalves Fernandes.

No comando do árbitro de vídeo estará Carlos Eduardo Nunes Braga, com Andréa Izaura Maffra Marcelino como AVAR e Carlos Tadeu Ferreira de Castro como AVAR2. O observador de VAR será Cláudio José de Oliveira Soares, enquanto Wendel de Paiva Gouvêa atua como quality manager.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

📋 Escala de arbitragem — Botafogo x Fluminense

  • Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães
  • Assistente 1: Carlos Henrique Alves de Lima Filho
  • Assistente 2: Gustavo Mota Correia
  • 4º árbitro: João Marcos Gonçalves Fernandes
  • Assessor de arbitragem: Jorge Fernando Rabello
  • VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga
  • AVAR: Andréa Izaura Maffra Marcelino
  • AVAR2: Carlos Tadeu Ferreira de Castro
  • Observador de VAR: Cláudio José de Oliveira Soares
  • Quality manager: Wendel de Paiva Gouvêa

O Botafogo chega para o clássico na ponta do Grupo B, com nove pontos, após um começo consistente no Campeonato Carioca. A equipe vem de resultado positivo na rodada anterior.

Também com nove pontos e na liderança do Grupo A, o Fluminense entra no duelo em situação parecida na tabela e com a possibilidade de encaminhar a vaga no mata-mata em caso de vitória. O time vem embalado por triunfo na rodada passada e sustenta como principal característica o volume ofensivo. A equipe ainda oscila defensivamente, sobretudo quando é exposta na bola aérea, um ponto de atenção para o confronto.

continua após a publicidade

O que vem por aí para o Fluminense?

O Fluminense volta a campo no domingo (1) para enfrentar o Botafogo, às 20h30 (de Brasília), pelo Campeonato Carioca.

+ Aposte no Fluminense no Brasileirão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias