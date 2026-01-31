Botafogo x Fluminense tem arbitragem definida

A FERJ definiu a equipe de arbitragem para o clássico entre Botafogo e Fluminense, válido pela 5ª rodada do Campeonato Carioca 2026. O confronto será disputado neste domingo (1), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O duelo marca o último clássico das duas equipes na primeira fase da competição.

O responsável pelo apito será Wagner do Nascimento Magalhães. Ele será auxiliado por Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Gustavo Mota Correia. O quarto árbitro escalado é João Marcos Gonçalves Fernandes.

No comando do árbitro de vídeo estará Carlos Eduardo Nunes Braga, com Andréa Izaura Maffra Marcelino como AVAR e Carlos Tadeu Ferreira de Castro como AVAR2. O observador de VAR será Cláudio José de Oliveira Soares, enquanto Wendel de Paiva Gouvêa atua como quality manager.

📋 Escala de arbitragem — Botafogo x Fluminense

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Wagner do Nascimento Magalhães Assistente 1: Carlos Henrique Alves de Lima Filho

Carlos Henrique Alves de Lima Filho Assistente 2: Gustavo Mota Correia

Gustavo Mota Correia 4º árbitro: João Marcos Gonçalves Fernandes

João Marcos Gonçalves Fernandes Assessor de arbitragem: Jorge Fernando Rabello

Jorge Fernando Rabello VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

Carlos Eduardo Nunes Braga AVAR: Andréa Izaura Maffra Marcelino

Andréa Izaura Maffra Marcelino AVAR2: Carlos Tadeu Ferreira de Castro

Carlos Tadeu Ferreira de Castro Observador de VAR: Cláudio José de Oliveira Soares

Cláudio José de Oliveira Soares Quality manager: Wendel de Paiva Gouvêa

O Botafogo chega para o clássico na ponta do Grupo B, com nove pontos, após um começo consistente no Campeonato Carioca. A equipe vem de resultado positivo na rodada anterior.

Também com nove pontos e na liderança do Grupo A, o Fluminense entra no duelo em situação parecida na tabela e com a possibilidade de encaminhar a vaga no mata-mata em caso de vitória. O time vem embalado por triunfo na rodada passada e sustenta como principal característica o volume ofensivo. A equipe ainda oscila defensivamente, sobretudo quando é exposta na bola aérea, um ponto de atenção para o confronto.

O que vem por aí para o Fluminense?

O Fluminense volta a campo no domingo (1) para enfrentar o Botafogo, às 20h30 (de Brasília), pelo Campeonato Carioca.

