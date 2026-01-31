Botafogo x Fluminense tem arbitragem definida
Times se enfrentam pelo Campeonato Carioca
A FERJ definiu a equipe de arbitragem para o clássico entre Botafogo e Fluminense, válido pela 5ª rodada do Campeonato Carioca 2026. O confronto será disputado neste domingo (1), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O duelo marca o último clássico das duas equipes na primeira fase da competição.
O responsável pelo apito será Wagner do Nascimento Magalhães. Ele será auxiliado por Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Gustavo Mota Correia. O quarto árbitro escalado é João Marcos Gonçalves Fernandes.
No comando do árbitro de vídeo estará Carlos Eduardo Nunes Braga, com Andréa Izaura Maffra Marcelino como AVAR e Carlos Tadeu Ferreira de Castro como AVAR2. O observador de VAR será Cláudio José de Oliveira Soares, enquanto Wendel de Paiva Gouvêa atua como quality manager.
📋 Escala de arbitragem — Botafogo x Fluminense
- Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães
- Assistente 1: Carlos Henrique Alves de Lima Filho
- Assistente 2: Gustavo Mota Correia
- 4º árbitro: João Marcos Gonçalves Fernandes
- Assessor de arbitragem: Jorge Fernando Rabello
- VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga
- AVAR: Andréa Izaura Maffra Marcelino
- AVAR2: Carlos Tadeu Ferreira de Castro
- Observador de VAR: Cláudio José de Oliveira Soares
- Quality manager: Wendel de Paiva Gouvêa
O Botafogo chega para o clássico na ponta do Grupo B, com nove pontos, após um começo consistente no Campeonato Carioca. A equipe vem de resultado positivo na rodada anterior.
Também com nove pontos e na liderança do Grupo A, o Fluminense entra no duelo em situação parecida na tabela e com a possibilidade de encaminhar a vaga no mata-mata em caso de vitória. O time vem embalado por triunfo na rodada passada e sustenta como principal característica o volume ofensivo. A equipe ainda oscila defensivamente, sobretudo quando é exposta na bola aérea, um ponto de atenção para o confronto.
O que vem por aí para o Fluminense?
