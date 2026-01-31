Mateo Ponte destaca atuação defensiva do Botafogo em goleada
Lateral-direito ressaltou importância de sistema não ser vazado nos três primeiros jogos
O Botafogo estreou com uma grande vitória sobre o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. O Alvinegro derrotou a equipe celeste por 4 a 0 no Estádio Nilton Santos. A equipe comandada por Martin Anselmi teve uma atuação segura e novamente não foi vazada sob o comando do treinador argentino. Jogando na linha de três zagueiros desde a chegada do novo comandante, o lateral Mateo Ponte celebrou a vitória e destacou a importância de não sofrer gol.
— Foi uma grande partida de todo o time. A equipe se comportou muito bem, conseguimos impor o nosso ritmo de jogo e conquistar um placar elástico. Foi um grande resultado contra um time muito forte e qualificado, o que valoriza ainda mais a nossa atuação. Importante também a gente ter passado mais uma partida sem sofrer gol, é o terceiro jogo seguido sem ser vazado e isso é muito importante para um time que quer vencer sempre, e esse é o nosso objetivo — disse Ponte.
No duelo contra o Cruzeiro, Mateo Ponte teve atuação segura. O uruguaio teve 3 recuperações de bola, 2 chutes bloqueados, 1 corte e uma interceptação. Ponte comentou sobre a nova função em campo, destacou que se sente confortável e está à disposição para seguir atuando como zagueiro.
— Estou me adaptando bem à função. Nunca havia jogado como zagueiro, mas o mister tem me dado bastante confiança. Estou muito feliz com a oportunidade que ele vem me oferecendo. Vou seguir trabalhando muito para continuar evoluindo. A nossa forma de jogo permite muita movimentação e, às vezes, consigo chegar à frente para ajudar no ataque. Todo o time tem entendido muito bem o trabalho do professor, e a gente espera seguir evoluindo a cada partida e continuar vencendo — concluiu.
Próximos jogos do Botafogo
Em alta no começo de Martín Anselmi, o Botafogo volta a campo no domingo (1/2), novamente no Nilton Santos, desta vez pela quinta rodada do Campeonato Carioca. O Glorioso recebe o rival Fluminense para grande classico às 20h30 (de Brasília). Já pelo Brasileirão, o próximo comprimisso será na quarta-feira (4), contra o Grêmio, fora de casa.
