Mateo Ponte destaca atuação defensiva do Botafogo em goleada

O Botafogo estreou com uma grande vitória sobre o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. O Alvinegro derrotou a equipe celeste por 4 a 0 no Estádio Nilton Santos. A equipe comandada por Martin Anselmi teve uma atuação segura e novamente não foi vazada sob o comando do treinador argentino. Jogando na linha de três zagueiros desde a chegada do novo comandante, o lateral Mateo Ponte celebrou a vitória e destacou a importância de não sofrer gol.

— Foi uma grande partida de todo o time. A equipe se comportou muito bem, conseguimos impor o nosso ritmo de jogo e conquistar um placar elástico. Foi um grande resultado contra um time muito forte e qualificado, o que valoriza ainda mais a nossa atuação. Importante também a gente ter passado mais uma partida sem sofrer gol, é o terceiro jogo seguido sem ser vazado e isso é muito importante para um time que quer vencer sempre, e esse é o nosso objetivo — disse Ponte.

No duelo contra o Cruzeiro, Mateo Ponte teve atuação segura. O uruguaio teve 3 recuperações de bola, 2 chutes bloqueados, 1 corte e uma interceptação. Ponte comentou sobre a nova função em campo, destacou que se sente confortável e está à disposição para seguir atuando como zagueiro.

— Estou me adaptando bem à função. Nunca havia jogado como zagueiro, mas o mister tem me dado bastante confiança. Estou muito feliz com a oportunidade que ele vem me oferecendo. Vou seguir trabalhando muito para continuar evoluindo. A nossa forma de jogo permite muita movimentação e, às vezes, consigo chegar à frente para ajudar no ataque. Todo o time tem entendido muito bem o trabalho do professor, e a gente espera seguir evoluindo a cada partida e continuar vencendo — concluiu.

Mateo Ponte é titular do Botafogo com Martín Anselmi (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Próximos jogos do Botafogo

Em alta no começo de Martín Anselmi, o Botafogo volta a campo no domingo (1/2), novamente no Nilton Santos, desta vez pela quinta rodada do Campeonato Carioca. O Glorioso recebe o rival Fluminense para grande classico às 20h30 (de Brasília). Já pelo Brasileirão, o próximo comprimisso será na quarta-feira (4), contra o Grêmio, fora de casa.

