Mauro Cezar desabafa após gol do Botafogo: 'Ninguém do Flamengo faria'

O jornalista Mauro Cezar, que abertamente é torcedor do Flamengo, se irritou com um dos gols do Botafogo na goleada em cima do Cruzeiro, na noite desta quinta-feira (29). O Glorioso venceu por 4 a 0 no Estádio Nilton Santos.

Para abrir o placar, Montoro limpou três marcadores e encontrou Arthur Cabral. O centroavante do Botafogo fez o pivô e serviu Danilo, que bicou a bola para o gol. Segundo Mauro Cezar, nenhum jogador do Flamengo executaria o lance como o volante alvinegro.

- Jamais um jogador do Flamengo faria um gol assim, metendo um bico na pelota antes da chegada da marcação adversária. Danilo fez. Porque jogadores do Flamengo, de maneira soberba, sempre querem sofisticar jogadas como essa - analisou Mauro Cezar.

Mauro Cezar apontou 'soberba' de jogadores do Flamengo (Foto: Reprodução/UOL)

Veja lance citado pelo jornalista

Mauro comentou derrota do Flamengo no Brasileirão

O atual campeão brasileiro perdeu na estreia do Brasileirão. Nesta quarta-feira (28), o Flamengo visitou o São Paulo no Morumbis, saiu na frente, mas levou a virada no segundo tempo. O jornalista Mauro Cezar criticou o uruguaio Arrascaeta e analisou um lance polêmico.

No último lance do jogo entre São Paulo x Flamengo, Arrascaeta pegou rebote depois de cabeçada de Plata e defesa incrível de Rafael, mas chutou para fora. O uruguaio, no entanto, reclamou que foi tocado por Alan Franco antes da finalização. Em campo, Wilton Pereira Sampaio não marcou a penalidade para o Flamengo, e o VAR não chamou para revisão. Para o jornalista Mauro Cezar, a arbitragem acertou em deixar o jogo seguir.

— Arrascaeta totalmente sem ritmo, totalmente mal. Sobre o pênalti, não foi. O Arrascaeta consegue finalizar e chuta para fora. Fica reclamando de pênalti, aquela loucura, me desculpa, mas não rola. A mim não convence, é tentar desviar o foco de uma derrota merecida. Uma atuação muito ruim — opinou Mauro Cezar após jogo do Flamengo.