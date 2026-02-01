A bola rola às 20h30 (de Brasília) deste domingo (1º) para o clássico da quinta rodada do Campeonato Carioca entre Botafogo e Fluminense. Mauricio Luz e Pedro Brandão, repórteres do Lance!, já se encontram no Nilton Santos para trazer todos os detalhes da partida entre os atuais líderes de seus grupos no Estadual. Veja a seguir!

Ao vivo do Nilton Santos: pré-jogo de Botafogo x Fluminense

19h18 - Poucos torcedores presentes no Nilton Santos até o momento.

19h03 - John Textor está na área para prestigiar o Botafogo.

18h55 - Jogadores do Fluminense chegam ao Nilton Santos.

18h48 - Nilton Santos pronto para receber os atletas de Botafogo e Fluminense.

Mais detalhes do clássico

Mandante, o Botafogo vem de goleada por 4 a 0 sobre o Cruzeiro pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Do outro lado, o Fluminense também teve boa estreia no Brasileirão, quando venceu o Grêmio por 2 a 1. No Estadual, as duas equipes estão confortáveis, com as classificações encaminhadas para as quartas de final. O Alvinegro lidera o Grupo B, com nove pontos, enquanto o clube das Laranjeiras está na ponta do Grupo A, com a mesma pontuação.

O duelo com um protagonista claro: Savarino. O meia atacante trocou de lado, saindo do Botafogo para o Fluminense, e aumentou as expectativas para o primeiro Clássico Vovô de 2026. O venezuelano pode ser titular pela primeira vez pelo novo clube logo contra o Glorioso.

— A verdade é que vai ser muito especial jogar contra a torcida do Botafogo, que teve um carinho muito enorme por mim nos dois anos que estive ali, o qual eu agradeço. Também por eles serem justos nessa transferência, compreensivos também comigo. Vai ser um momento muito especial. Vou desfrutar desse momento. Será um jogo muito bom. Vou me encontrar com muitos amigos que tive ali também no Botafogo. Vou desfrutar desse momento que vai ser único para a minha carreira — disse Savarino, em entrevista coletiva.