Anselmi promove novidades na escalação do Botafogo contra o Fluminense

O Botafogo divulgou a escalação para o duelo com o Fluminense neste domingo (1º), à 20h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela quinta rodada do Campeonato Carioca. Com a equipe já classificada às quartas de final, o técnico Martín Anselmi optou por mandar a campo time alternativo.

A opção por rodar o time está ligada ao controle de carga física, já que o clássico precede a primeira viagem do clube fora do Rio de Janeiro em 2026. Na quarta-feira (4), o Glorioso enfrenta o Grêmio, no Rio Grande do Sul, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Além disso, o Alvinegro já tinha dois desfalques confirmados por lesão: Chris Ramos e Joaquín Correa. A dupla sequer foi relacionada para o clássico. Ao total, são oito mudanças em relação à equipe que goleou o Cruzeiro por 4 a 0 no meio de semana.

Escalação do Botafogo

Desta forma, a escalação do Botafogo para enfrentar o Fluminense tem: Léo Link; Mateo Ponte, Bastos e Marçal; Kadu, Natan, Allan e Matheus Martins; Barrera, Kadir e Artur.

Escalação do Botafogo para enfrentar o Fluminense pelo Carioca (Foto: Divulgação / Botafogo)

Veja mais sobre Botafogo x Fluminense:

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X FLUMINENSE

5ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: domingo, 1 de fevereiro, às 20h30 (de Brasília);

📍 Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro-RJ

🟨 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

🚩 Assistentes: Carlos Henrique Alves e Gustavo Mota Correia

📺 VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

