Flamengo e Corinthians se enfrentam neste domingo (1), às 16h (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, pela final da Supercopa do Brasil. Diante do cenário, o Lance! pediu para o Chat GPT simular o confronto decisivo entre as equipes. A tecnologia previu uma partida emocionante com vitória do clube Rubro-Negro.

O recurso tecnológico apontou que as equipes vão protagonizar um empate com gols durante os 90 minutos. Na simulação, após o tempo regulamentar, as equipes decidiram a taça nos pênaltis, onde o Flamengo se consagrou campeão pelo placar de 5 x 4. Veja abaixo:

🏆 Flamengo x Corinthians – Final

Flamengo 2 x 2 Corinthians (Flamengo vence nos pênaltis por 5 x 4)

⏱️ Primeiro tempo

O Flamengo começa pressionando, com mais posse de bola e trocas rápidas no campo ofensivo. Aos 18 minutos, após uma jogada bem trabalhada pela esquerda, a bola é cruzada na área e o ataque rubro-negro finaliza de primeira: 1 x 0 Flamengo.

O Corinthians não se desespera. Fecha os espaços, aposta nas transições rápidas e cresce no jogo. Aos 36 minutos, um erro na saída de bola do Flamengo gera contra-ataque fatal. Finalização firme no canto: 1 x 1.

⏱️ Segundo tempo

O jogo fica mais físico e tenso. Cartões aparecem, e as torcidas empurram sem parar. Aos 62 minutos, o Corinthians vira o jogo em uma jogada aérea após escanteio bem cobrado: 2 x 1 Corinthians.

O Flamengo reage no tudo ou nada. Pressão total, linhas altas, volume enorme. Aos 84 minutos, depois de uma sequência de rebotes dentro da área, a bola sobra limpa para o chute: 2 x 2. Explosão no estádio.

⚽ Disputa de pênaltis

Clima máximo de tensão. Cobranças seguras no início, goleiros chegam perto, mas a bola entra.

Na quinta cobrança do Corinthians, a finalização para no goleiro. Na sequência, o Flamengo converte e fecha a série.

Placar dos pênaltis: Flamengo 5 x 4 Corinthians

