Botafogo atropela o Cruzeiro, põe fim a tabu e assume liderança do Brasileirão
O Botafogo encerrou um tabu de quase dez anos
No último jogo da primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, o Botafogo atropelou o Cruzeiro por 4 a 0 e pôs fim a um tabu histórico. O Glorioso não vencia a Raposa desde 2016. Os gols da partida foram marcados por Danilo (2x), Artur e Matheus Martins.
Com o resultado, o Alvinegro assumiu a liderança do Brasileirão. A equipe teve o melhor resultado, terminando com quatro gols de saldo.
Como foi o jogo?
O começo da partida no Nilton Santos foi de pouco trabalho para os dois goleiros. Neto foi o primeiro a trabalhar, em chute de longe de Matheus Pereira que chegou fraco nas mãos do camisa 22. E aos 22 minutos, Kaio Jorge chegou a abrir o placar, mas estava em posição irregular.
Em um bom momento celeste, Neto salvou o Fogão em bola que sobrou na área para Kaiki. Na reta final da primeira etapa, o Cruzeiro dominou a partida e assustou o goleiro alvinegro em algumas ocasiões, mas nenhuma terminou nas redes.
Mas na volta dos vestiários, o Botafogo precisou de apenas dois minutos para abrir o placar. Montoro recebeu na esquerda, passou pela defesa, e tocou para Arthur Cabral encontrar Danilo, que chutou no canto direito.
Com a desvantagem a Raposa partiu para o ataque, apostando nos cruzamentos. Mas a primeira melhor chance veio com Gerson em chute da entrada da área defendido por Neto. Enquanto a Raposa tentava o empate, o Glorioso conseguiu um contra-ataque fulminante. Matheus Martins venceu Fagner na corrida e chutou cruzado no canto esquerdo para fazer 2 a 0.
Enquanto os mineiros tentavam reagir com as mudanças promovidas por Tite, Danilo subiu sozinho no meio da defesa celeste e cabeceou para fazer 3 a 0. Já nos acréscimos, Artur recebeu a bola em mais um contra-ataque e fechou a conta em 4 a 0.
O que vem por ai?
Depois da estreia no Campeonato Brasileiro, o Glorioso volta suas atenções novamente ao Carioca. O Alvinegro terá um clássico contra o Fluminense, no domingo (1), às 20h30. Enquanto isso, o Cruzeiro enfrentará o Betim, no mesmo dia, às 20h (de Brasília).
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X CRUZEIRO
CAMPEONATO BRASILEIRO - 1ª RODADA
📆 Data e horário: quinta-feira, 29 de janeiro, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro-RJ
🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
🚩 Assistentes: Brígida Cirilo Ferreira (AL) e Schumacher Marques Gomes (PB)
📺 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
🟨 Cartões amarelos: Allan (BOT), Martin Anselmi (BOT); Lucas Silva (CRU), Kenji (CRU)
🟥 Cartões Vermelhos: -
⚽ Gols: Danilo (BOT) 2x, Artur e Matheus Martins (BOT)
⚽ESCALAÇÕES
BOTAFOGO (Técnico: Martín Anselmi)
Neto; Vitinho, Mateo Ponte, Barboza, Newton; Alex Telles (Marçal), Allan (Artur), Danilo, Montoro (Nathan Fernandes); Santi Rodríguez (Barrera), Arthur Cabral (Matheus Martins)
CRUZEIRO (Técnico: Tite)
Cássio; Fagner, Jonathan Jesus (João Marcelo), Fabrício Bruno, Kaiki; Lucas Silva (Christian), Lucas Romero (Matheus Henrique), Gerson (Kenji), Matheus Pereira; Wanderson (Arroyo) e Kaio Jorge
Tudo sobre
