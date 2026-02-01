Primeiro Botafogo x Fluminense de 2026 tem Savarino como protagonista

Botafogo e Fluminense se enfrentam neste domingo (1º), pelo Campeonato Carioca, em duelo com um protagonista claro: Savarino. O meia atacante deixou o Alvinegro rumo ao Tricolor na última semana e aumentou as expectativas para o primeiro Clássico Vovô de 2026.

continua após a publicidade

➡️ Fluminense tem estratégia definida para contratação de centroavante

Ídolo para parte da torcida do Botafogo, principalmente por conta das conquistas de 2024, Savarino pode ser titular pela primeira vez pelo novo clube logo contra o Glorioso. O venezuelano jogou poucos minutos na estreia contra o Grêmio na última quarta-feira (28), e tem a possibilidade de iniciar o clássico. O Fluminense tem utilizado o Campeonato Carioca como oportunidade de dar rotação e profundidade ao elenco. Com isso, é possível que o ex-alvinegro receba uma chance no 11 inicial.

— A verdade é que vai ser muito especial jogar contra a torcida do Botafogo, que teve um carinho muito enorme por mim nos dois anos que estive ali, o qual eu agradeço. Também por eles serem justos nessa transferência, compreensivos também comigo. Vai ser um momento muito especial. Vou desfrutar desse momento. Será um jogo muito bom. Vou me encontrar com muitos amigos que tive ali também no Botafogo. Vou desfrutar desse momento que vai ser único para a minha carreira — disse Savarino.

continua após a publicidade

Como foram os primeiros dias de Savarino no Fluminense?

A adaptação ao novo clube não tem sido um problema para o meia. O Lance! apurou que o jogador se sentiu muito bem recebido pelo grupo de jogadores do Fluminense, que tem boa fama de ambiente no meio do futebol brasileiro. Savarino passa a maior parte do tempo com os jogadores que já conhecia anteriormente, dos tempos de Atlético-MG, e com os demais atletas sul-americanos.

Os "gringos do Flu" são conhecidos pelo bom humor, brincadeiras constantes no dia a dia e por andarem sempre juntos. A amizade conta até com integrantes brasileiros. A quantidade de jogadores estrangeiros tem sido um facilitador para quem chega de outro país no Tricolor, principalmente por conta da língua e aproximação cultural.

continua após a publicidade

Dentro de campo, a expectativa pela contribuição técnica é alta. O jogador deve ser utilizado em mais de um setor por Luis Zubeldía, que já elogiou o venezuelano pela versatilidade.

— Ele tem a particularidade de que, jogando pela esquerda, pelo centro ou pela direita, o jogo dele não muda, algo que não é normal. A decisão de buscar o Savarino passa justamente por ele pode atuar nas três posições atrás do camisa nove e o jogo dele não se altera. A técnica não diminui, o drible não diminui por jogar à direita ou à esquerda. A capacidade de dar assistências não diminui, a finalização também não. Claro que chega a uma equipe já encaixada, com dois extremos vivendo um bom momento e com o Lucho também em boa fase. Por isso, vamos utilizar todos os jogadores aos poucos.

Savarino em ação na estreia pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Carioca!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

A idolatria de Savarino no Botafogo

Savarino não foi o único nome de destaque a deixar o Botafogo nesta janela de transferências. Além do venezuelano, Marlon Freitas foi negociado com o Palmeiras. Enquanto o volante figurava no bandeirão de ídolos do clube, Savarino recebeu uma homenagem com um mosaico 3D em partida contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão da temporada passada.

A imagem, escolhida pelo movimento "Ninguém Ama como a Gente", retratava Savarino sem camisa, exibindo o uniforme com o número 10 nas costas. O mosaico foi inspirado na comemoração de um gol marcado pelo jogador exatamente contra o Fluminense, em abril de 2025.

Mosaico em homenagem a Savarino, hoje jogador do Fluminense, feito pela torcida do Botafogo (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

Com a camisa alvinegra, o venezuelano entrou em campo em 103 partidas, com 20 gols e 19 assistências. Camisa 10, o meia foi peça fundamental nas conquistas de Brasileirão e Libertadores em 2024.

Botafogo e Fluminense se enfrentam neste domingo (1º), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Carioca.



