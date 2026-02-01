menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Fluminense muda time para enfrentar o Botafogo pelo Carioca

Tricolor usa estadual para rodar o time no início da temporada

WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/02/2026
20:18
Zubeldía no comando do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
imagem cameraZubeldía no comando do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Zubeldía optou por uma escalação alternativa no Fluminense para enfrentar o Botafogo neste domingo (1º), pelo Campeonato Carioca, no Nilton Santos. O Tricolor está usando o estadual para dar minutos e profundidade ao elenco.

continua após a publicidade

➡️ Fluminense negocia contratação de Denis Bouanga, destaque da MLS

Escalação do Fluminense

Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Arana; Martinelli, Bernal e Lima; Canobbio, Santi Moreno e John Kennedy.
(Técnico: Luis Zubeldía)

Escalação do Botafogo

Léo Link; Mateo Ponte, Bastos e Marçal; Kadu, Natan, Allan e Matheus Martins; Barrera, Kadir e Artur.

Como chegam as equipes

Mandante, o Botafogo vem de goleada com atuação brilhante diante do Cruzeiro pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Martín Anselmi viu o esquema encaixar e contou com noite inspirada da dupla formada por Danilo e Álvaro Montoro.

Do outro lado, o Fluminense também chega após boa estreia no Brasileirão. O Tricolor, no Maracanã, venceu o Grêmio por 2 a 1 em duelo equilibrado e vai motivado para o clássico.

continua após a publicidade

No Estadual, as duas equipes estão em momentos confortáveis com as classificações encaminhadas para as quartas de final. O Alvinegro lidera o Grupo B com nove pontos, enquanto o clube das Laranjeiras também está na ponta do Grupo A, com a mesma pontuação.

➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Carioca!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade


circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias