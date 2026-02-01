Fluminense muda time para enfrentar o Botafogo pelo Carioca

Zubeldía optou por uma escalação alternativa no Fluminense para enfrentar o Botafogo neste domingo (1º), pelo Campeonato Carioca, no Nilton Santos. O Tricolor está usando o estadual para dar minutos e profundidade ao elenco.

Escalação do Fluminense

Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Arana; Martinelli, Bernal e Lima; Canobbio, Santi Moreno e John Kennedy.

(Técnico: Luis Zubeldía)

Escalação do Botafogo

Léo Link; Mateo Ponte, Bastos e Marçal; Kadu, Natan, Allan e Matheus Martins; Barrera, Kadir e Artur.

Como chegam as equipes

Mandante, o Botafogo vem de goleada com atuação brilhante diante do Cruzeiro pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Martín Anselmi viu o esquema encaixar e contou com noite inspirada da dupla formada por Danilo e Álvaro Montoro.

Do outro lado, o Fluminense também chega após boa estreia no Brasileirão. O Tricolor, no Maracanã, venceu o Grêmio por 2 a 1 em duelo equilibrado e vai motivado para o clássico.

No Estadual, as duas equipes estão em momentos confortáveis com as classificações encaminhadas para as quartas de final. O Alvinegro lidera o Grupo B com nove pontos, enquanto o clube das Laranjeiras também está na ponta do Grupo A, com a mesma pontuação.

