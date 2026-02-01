Denílson aponta diferença de Corinthians e Flamengo em final: 'Teve mais'

Superado pelo Corinthians, pelo placar de 2 a 0, o Flamengo amargou o vice campeonato da Super Copa Rei 2026. Confira o que disse Denílson, que apontou a grande diferença entre as equipes na final que aconteceu neste domingo (1°), em Brasília.

Veja o que disse o ex-atleta:

— O Corinthians teve mais coragem e competiu mais que o Flamengo. Volto a falar, o Flamengo teve muita posse bola no início do jogo, e o Corinthians pressionando. Depois a equipe paulista abaixou as linhas e gerou desconforto no rival — iniciou o ex-jogador, antes de completar.

— No segundo tempo, a expulsão condicionou o jogo. O Flamengo passou a jogar de uma forma que não é a dele. De bolas na área. Isso facilitou a vida da defesa do Corinthians — concluiu.

Denílson analisou a vitória do Corinthians sobre o Flamengo (Foto: Divulgação)

Torcedores do Flamengo se revoltam com Lucas Paquetá: 'Coisa de doido'

O meia do Flamengo, Lucas Paquetá, que se tornou a contratação mais cara da história da equipe Rubro Negra, perdeu uma chance clara de gol em sua reestreia pela equipe carioca. Durante a decisão, o camisa 20 ficou cara a cara com Hugo Souza, mas acabou mandando a bola por cima do gol.

Diante do cenário, torcedores do clube carioca não perdoaram o erro do jogador. O lance aconteceu nos acréscimos da segunda etapa. O cronômetro marcava 48 minutos quando Ayrton Lucas cruzou uma bola em direção à área do Timão.

Após um bate e rebate, a bola sobrou nos pés de Lucas Paquetá, livre, equilibrado e dentro da pequena área para finalizar. Contudo, o meia pecou na finalização e isolou a bola. O arremate revoltou os torcedores do Flamengo.