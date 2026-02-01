Hugo Souza celebra terceiro título no Corinthians: 'Fica para a história'

BRASÍLIA - O Corinthians venceu o Flamengo por 2 a 0 neste domingo (1º), no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e conquistou o bicampeonato da Supercopa Rei. Gabriel Paulista e Yuri Alberto marcaram os gols da decisão. O título é o terceiro da equipe alvinegra em menos de dois anos, consolidando uma geração vencedora.

Entre os líderes do elenco está Hugo Souza. Contratado em 2024 com a missão de substituir Cássio, o goleiro superou as expectativas e foi peça fundamental nas conquistas do Paulistão e da Copa do Brasil, em 2025, além da Supercopa Rei nesta temporada.

- Eu não posso me intitular ídolo ou não, mas estou feliz em construir uma história, eu queria construir passo a passo uma história, mas Deus fez muito mais, conquistei três títulos importantíssimos, fica para a história, uma coisa eu tenho certeza, eu estou na história do clube - disse o jogador em entrevista ao Lance! no gramado do Mané Garrincha.

Corinthians celebra o título da Supercopa Rei, em Brasília, após vitória por 2 a 0 diante do Flamengo. (Foto: DELMIRO DOS SANTOS JUNIOR/MOCHILA PRESS)

Reencontro

Revelado pelo Flamengo, Hugo Souza iniciou a carreira com grande expectativa, mas acabou perdendo espaço no clube carioca. Em busca de recomeço, o goleiro passou pelo Chaves, modesta equipe de Portugal, antes de chegar ao Corinthians.

No clube alvinegro, Hugo relembrou os momentos difíceis da trajetória para valorizar a fase positiva que vive atualmente. Além de títulos conquistados, as boas atuações lhe renderam convocações para a Seleção Brasileira, coroando sua retomada no futebol.

- Acho que não, ainda tenho muito arroz e feijão pela frente, mas estou no caminho certo, quero muito continuar vencendo com essa camisa, construir uma história, esse clube me deu a oportunidade de voltar a pensar em Seleção Brasileira, tem uma Copa do Mundo daqui a pouco, quero muito estar lá, o Corinthians pode me dar essa oportunidade - disse o jogador.