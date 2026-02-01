Botafogo defende tabu contra o Fluminense no Nilton Santos

O Botafogo recebe o Fluminense no estádio Nilton Santos neste domingo (1º), às 20h30 (de Brasília), pela quinta rodada da Taça Guanabara, e tem a seu favor o retrospecto recente. O Glorioso não perde para o rival nos próprios domínios há quase quatro anos.

➡️ Botafogo x Fluminense tem arbitragem definida

A última derrota do alvinegro para o Tricolor aconteceu em junho de 2022, pelo Campeonato Brasileiro daquele ano. Na ocasião, o time das Laranjeiras levou a melhor por 1 a 0, com gol do zagueiro Manoel já nos minutos finais da partida.

De lá para cá, o Clássico Vovô foi disputado no Niltão em quatro oportunidades, todas com vitórias do Botafogo. No recorte, foram seis gols feitos pelo Alvinegro e apenas um marcado pelo rival. Confira abaixo os resultados.

Botafogo 2 x 0 Fluminense (Brasileirão 2025)

Botafogo 2 x 1 Fluminense (Cariocão 2025)

Botafogo 1 x 0 Fluminense (Brasileirão 2024)

Botafogo 1 x 0 Fluminense (Brasileirão 2023)

Botafogo 'sem peso' para o clássico

A derrota do Nova Iguaçu para o Bangu por 2 a 1 na última sexta-feira (30), no Estádio Laranjão, assegurou o Botafogo nas quartas de final do Campeonato Carioca com duas rodadas de antecedência.

Líder do Grupo B, o Glorioso soma nove pontos e não pode mais ser alcançado por Nova Iguaçu, com cinco, e Flamengo, com quatro, que ainda têm apenas uma partida a disputar. Os quatro primeiros colocados de cada grupo avançam à fase eliminatória.

Pelo regulamento, as equipes enfrentam os clubes da outra chave em turno único na fase inicial. Os quatro melhores seguem às quartas de final, enquanto quinto e sexto colocados disputam o Grupo X, em turno e returno, com o último sendo rebaixado para a Série A2.

Já classificado, o Botafogo volta a campo no domingo (1º), às 20h30, no Nilton Santos, contra o Fluminense. A equipe precisa da vitória para seguir na disputa pelo título da Taça Guanabara, concedido ao clube de melhor campanha na fase classificatória.

