menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

Presidente do São Paulo traz novidades sobre dívida do clube: ‘Reduzimos’

Casares falou sobre redução da dívida do São Paulo

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 14/10/2025
11:51
Casares falou sobre FIDC também (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)
imagem cameraCasares falou sobre FIDC também (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Julio Casares falou em coletiva de imprensa sobre a dívida que o São Paulo atravessa. De acordo com o balanço financeiro divulgado este ano, o clube tinha uma dívida total de R$ 968,25 milhões. Em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (14), o dirigente esclareceu sobre a diminuição deste valor e previsão de superávit.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

- Reduzimos a dívida em R$ 57 milhões neste ano e temos previsão de quase R$ 20 milhões em superávit. O relatório será disponibilizado, assim como foi o relatório médico, amanhã ou depois de amanhã. A primeira parte do mandato foi tentar reconectar o torcedor com conquista. O segundo é priorizar a revelação da base, o que estamos fazendo, e os pilares financeiros de equalização dos da nossa dívida. Já tem bons resultados - explicou o presidente.

- O FIDIC, funcionando muito bem, reduzir R$ 57 milhões de uma dívida nominal é algo muito importante. Você vê que as dívidas, quando de outros clubes estão subindo, a nossa é de baixa. Isso já é um sinal - completou Casares.

continua após a publicidade

➡️Julio Casares fala sobre transparência no São Paulo e explica ‘racha’ político

Julio Casares
Casares falou sobre saúde financeira do São Paulo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

São Paulo deve soltar relatório financeiro sobre dívida amanhã

Além de treinos abertos, como também aconteceu nesta terça, e coletivas de imprensa, o São Paulo está adotando uma nova política de transparência que deve contar com a divulgação de relatórios financeiros que irão atualizar a situação financeira do time.

Segundo o próprio Casares, o relatório que comprova sua fala sobre a diminuição da dívida e do superávit será divulgado na quarta-feira (15).

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias