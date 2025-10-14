Presidente do São Paulo traz novidades sobre dívida do clube: ‘Reduzimos’

Julio Casares falou em coletiva de imprensa sobre a dívida que o São Paulo atravessa. De acordo com o balanço financeiro divulgado este ano, o clube tinha uma dívida total de R$ 968,25 milhões. Em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (14), o dirigente esclareceu sobre a diminuição deste valor e previsão de superávit.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

- Reduzimos a dívida em R$ 57 milhões neste ano e temos previsão de quase R$ 20 milhões em superávit. O relatório será disponibilizado, assim como foi o relatório médico, amanhã ou depois de amanhã. A primeira parte do mandato foi tentar reconectar o torcedor com conquista. O segundo é priorizar a revelação da base, o que estamos fazendo, e os pilares financeiros de equalização dos da nossa dívida. Já tem bons resultados - explicou o presidente.

- O FIDIC, funcionando muito bem, reduzir R$ 57 milhões de uma dívida nominal é algo muito importante. Você vê que as dívidas, quando de outros clubes estão subindo, a nossa é de baixa. Isso já é um sinal - completou Casares.

continua após a publicidade

➡️Julio Casares fala sobre transparência no São Paulo e explica ‘racha’ político

Casares falou sobre saúde financeira do São Paulo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

São Paulo deve soltar relatório financeiro sobre dívida amanhã

Além de treinos abertos, como também aconteceu nesta terça, e coletivas de imprensa, o São Paulo está adotando uma nova política de transparência que deve contar com a divulgação de relatórios financeiros que irão atualizar a situação financeira do time.

Segundo o próprio Casares, o relatório que comprova sua fala sobre a diminuição da dívida e do superávit será divulgado na quarta-feira (15).