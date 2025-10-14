O técnico Jorge Sampaoli terá dificuldades para escalar o Atlético no clássico contra o Cruzeiro. Os times se enfrentam nesta quarta-feira (15) as 21h30 na Arena MRV, em jogo válido pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Jorge Sampaoli terá dificuldades para escalar o Atlético no clássico contra o Cruzeiro. Os times se enfrentam nesta quarta-feira (15) às 21h30 na Arena MRV, em jogo válido pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro.

Buscando subir na tabela e afastar de vez da zona de rebaixamento, o treinador argentino busca encontrar o time ideal para a partida, mas tem ao todo dez desfalques. Situação que vem sendo bastante recorrente nos últimos jogos, em todos, Sampaoli teve problemas para escalar a equipe.

Desfalques do Atlético

Departamento médico:

-Rony, Adutor da coxa, ainda é dúvida para a partida

-Lyanco ,Cirurgia após romper o tendão de Aquiles

-Tomás Cuello, Cirurgia por fratura na fíbula e lesão nos ligamentos do tornozelo

-Alexsander, Lesão no joelho; faz tratamento conservador

-Júnior Santos, Cirurgia por lesão no púbis com ruptura do tendão adutor

-Caio Maia, Recuperação final de cirurgia no joelho

-Patrick, Lesão na coluna

*Iván Román com fratura na mão está sendo avaliado para saber se tem condições de jogo

Suspensão:

-Vitor Hugo, terceiro cartão amarelo

-Igor Gomes, terceiro cartão amarelo

Convocados seleções:

-Júnior Alonso, Paraguai

-Alan Franco, Equador

*O Atlético pediu a liberação antecipada de ambos, mas não teve retorno oficial, jogadores seguem com suas seleções.

Alexsander quando se lesionou, contra o Bolívar (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Como Sampaoli deve escalar o time

Diante das baixas, Sampaoli terá que recorrer ao banco e as categorias de base do clube. Com isso, solicitou que o jovem Vitão, zagueiro de apenas 17 anos da base do Atlético, integrasse o elenco principal para a partida. O garoto ficou de fora da viagem do time sub-17 para disputar a final do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio.

continua após a publicidade

Diante disso o time titular deve ser: Everson; Natanael, Saravia (Vitão), Ruan e Guilherme Arana (Caio); Fausto Vera, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa e Bernard ; Hulk e Dudu (Biel).