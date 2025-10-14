Corinthians anuncia demissão de treinador da base

O Corinthians comunicou a demissão de Raphael Laruccia, formalizada na manhã desta terça-feira (14). O técnico comandava a equipe Sub-17 e não resistiu à eliminação do Timão nas oitavas de final do Campeonato Paulista da categoria.

No último sábado (11), o Corinthians perdeu por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino, na Fazendinha, e se despediu precocemente da competição estadual. Nesta temporada, o clube alvinegro também foi eliminado na primeira fase do Brasileirão. O clube não possui mais compromissos em 2025.

A categoria será comandado provisoriamente por Valdeir Santos, auxiliar-técnico do Sub-16, e Zé Augusto, da equipe Sub-20. Para o ano que vem, a diretoria alvinegra pretende montar uma nova comissão técnica.

Rapahel Laruccia chegou ao Corinthians em 2024, ainda sob a gestão de Augusto Melo. Pelo time Sub-17, o treinador comandou o Timãozinho em 62 partidas, com 38 vitórias, 11 empates e 13 derrotas. O profissional coleciona passagens por outras categorias.

No Sub-20, o técnico comandou a equipe em 21 partidas, seis vitórias, seis empates e nove derrotas. Em 2024, foi treinador 'tampão' do time profissional em três partidas após a saída de António Oliveira, com uma vitória e duas derrotas.

