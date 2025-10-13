menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBotafogo

Justiça do Rio anula decisões de reunião da SAF, mas mantém Textor no Botafogo

Reunião do Conselho de Administração mudou estrutura e autorizou novas movimentações

Leonardo-bessa-aspect-ratio-1024-1024
Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/10/2025
15:20
John Textor é o dono da SAF do Botafogo (Foto: Juan Mabromata/AFP)
imagem cameraJohn Textor é o dono da SAF do Botafogo (Foto: Juan Mabromata/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Em decisão da 2ª Vara Empresarial nesta segunda-feira (13), a Justiça do Rio de Janeiro anulou os efeitos da reunião da SAF do Botafogo realizada no mês de julho. Apesar de derrubar, o documento assinado pelo juiz Marcelo Mondego e Carvalho Lima mantém o empresário John Textor na posição de acionista majoritário.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo terá reunião importante sobre temas da SAF às vésperas de clássico

A reunião do Conselho de Administração, em 17 de julho, aprovou movimentações e mudança na estrutura da SAF, como aumento de capital, empréstimo de 100 milhões de euros (R$ 630 milhões) e transferência de ativos para uma nova empresa criada nas Ilhas Cayman.

O despacho publicado no fim da manhã é parcialmente favorável ao desejado pela Eagle Football Holdings e seus demais sócios, que apontaram conflito de interesses e que Textor estaria realizando operações sem representação válida pelo grupo britânico. Agora, o caso será analisado pelo tribunal arbitral da Fundação Getúlio Vargas (FGV). As informações iniciais são do "O GLOBO".

continua após a publicidade
Decisão da Justiça do Rio anulando reunião da SAF do Botafogo (Foto: Reprodução)
Decisão da Justiça do Rio anulando reunião da SAF do Botafogo (Foto: Reprodução)

De se registrar que, com a concordância dos réus à anulação dos atos societários, não se verifica interesse processual quanto ao julgamento dos pedidos contidos nas letras “b”, “c”, e “d”, da petição inicial (índex 212939200), até porque o pedido de instauração de arbitragem foi promovido em 26/08/2025 perante a Câmara FGV. A partir daí a competência será exclusiva doTribunal Arbitral.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

A decisão de Marcelo Mondego e Carvalho Lima apontou ainda que SAF e clube associativo concordam com a anulação até análise pela FGV, citando ainda possibilidade de acordo amigável com a Eagle.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias