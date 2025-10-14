Corinthians inicia venda de ingressos para jogo contra o Atlético-MG
Nesta segunda-feira (13), o Corinthians iniciou a venda de ingressos para o duelo com o Atlético Mineiro, na Neo Química Arena, válido pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para às 18h30 (de Brasília), no próximo sábado (13).
Os valores das entradas variam entre R$ 75 e R$ 280, com desconto para sócios, e os ingressos serão comercializados através do site www.fieltorcedor.com.br. Os torcedores que quiserem adquirir um ingresso para o duelo contra o Atlético Mineiro terão que cadastrar a biometria facial na plataforma.
Os ingressos mais baratos saem por R$ 75. Aos sócios do programa Fiel Torcedor, as entradas dos setores norte e sul (atrás dos gols) são vendidas por R$ 35 no plano "Minha Vida". O clube montou uma tabela de desconto progressivo (veja tabela abaixo).
Preços e data das vendas dos ingressos
Os membros do Fiel Torcedor, programa de sócios do Corinthians, terão prioridade na compra de ingressos. As vendas serão realizadas de forma escalonada, conforme a pontuação dos torcedores, adquirida pela frequência em jogos anteriores.
- Terça-feira (13/10), 0h – Início do check-in e da venda de estacionamento para sócios adimplentes do plano Minha Cadeira, do Fiel Torcedor.
- Terça-feira (13/10), 9h – Abertura para Não Pagantes e Pessoas com Deficiência (PCDs).
- Terça-feira (13/10), 11h – Liberação para membros adimplentes com 80 pontos ou mais, de qualquer plano, e para sócios do plano Meu Amor (acesso a todos os setores disponíveis para o plano e compra de estacionamento).
- Terça-feira (13/10), 13h – Liberação para membros adimplentes com 60 pontos ou mais.
- Terça-feira (13/10), 15h – Liberação para membros adimplentes com 40 pontos ou mais.
- Terça-feira (13/10), 17h – Liberação para membros adimplentes com 20 pontos ou mais.
- Quarta-feira (14/10), 11h – Liberação para os demais sócios adimplentes do programa Fiel Torcedor.
- Quinta-feira (15/10), 15h – Abertura da venda para o público geral.
- Sábado (18/08), 18h30 – Abertura da venda para o público geral.
Valores dos ingressos
- NORTE – R$ 75,00 - (Sócios do plano Minha Vida pagam R$ 35)
- SUL – R$ 79,00 - (Sócios do plano Minha Vida pagam R$ 35)
- LESTE SUPERIOR LATERAL – R$ 110,00 - (Sócios do plano Minha Vida pagam R$ 78)
- LESTE SUPERIOR CENTRAL – R$ 110,00 - (Sócios do plano Minha Vida pagam R$ 78)
- LESTE INFERIOR LATERAL – R$ 130,00 - (Sócios do plano Minha Vida pagam R$ 88)
- LESTE INFERIOR CENTRAL – R$ 180,00 - (Sócios do plano Minha Vida pagam R$ 128)
- OESTE SUPERIOR – R$ 198,00 - (Sócios do plano Minha Vida pagam R$ 138)
- OESTE INFERIOR CORNER – R$ 260,00 - (Sócios do plano Minha Vida pagam R$ 184)
- OESTE INFERIOR LATERAL – R$ 280,00 - (Sócios do plano Minha Vida pagam R$ 198)
Como chegar na Neo Química Arena?
A Neo Química Arena está localizada na Zona Leste de São Paulo. Chegar ao estádio é mais simples do que parece, especialmente se você se planejar com antecedência. A melhor opção é usar o transporte público, principalmente o metrô. A estação mais próxima é a Corinthians-Itaquera, que fica na linha 3-Vermelha do Metrô, oferecendo fácil acesso ao estádio.
