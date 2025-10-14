Luciano e veteranos ficam no São Paulo? Casares é direto sobre o assunto

Luciano, Lucas Moura e Oscar foram assuntos durante a coletiva de imprensa do presidente Julio Casares nesta terça-feira (14). O dirigente foi questionado sobre o futuro dos jogadores no São Paulo.

Oscar tem enfrentado um quadro frequente de lesões. De 55 partidas do time este ano, disputou 21. Lucas Moura está voltando a recuperar seu espaço no elenco. Luciano, por sua vez, começou a ter seu futuro discutido após supostos interesses do mercado árabe e até mesmo de equipes como o Vasco.

Os três, desde o começo da temporada, eram considerados grandes pilares do elenco do São Paulo. Inclusive, chegou a ser falado sobre o "quarteto mágico" diversas vezes, fazendo alusão também a Calleri. Durante coletiva, Casares falou sobre os veteranos e sobre o camisa 10 tricolor.

– O planejamento do ano que vem, tão logo o Campeonato Brasileiro termine, nós faremos. Temos um esboço já e vamos desenvolver o fortalecimento para 2026. O que na verdade a gente fica chateado quando vê, nós não temos a janela aberta em negociação. Aí outro dia: "O São Paulo prefere vender o Luciano para o mercado árabe". Eu não sei de onde saiu isso. Luciano é jogador do São Paulo. Nós não temos proposta nenhuma por ele, nenhuma por ninguém - disse Casares.

Segundo Casares, "ainda não há janela aberta". A intenção do presidente é começar a discutir o futuro do mercado somente perto do fim da temporada.

Casares falou sobre futuro de veteranos (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

- Não tem janela aberta, portanto, Lucas, Oscar, Luciano, contamos com eles. Se houver um fato novo na janela, nós vamos discutir, e planejar o futebol para 2026 com a observação do que acontece no Brasileiro até dezembro, até o final da rodada - completou.