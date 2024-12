O final de uma temporada histórica se aproxima. O Botafogo entra em campo neste domingo (8), contra o São Paulo, no Nilton Santos, em partida que pode confirmar mais um título para um elenco que já é glorioso. Mesmo terminando o ano em alta e com jogadores em destaque, a equipe de Artur Jorge deve sofrer diversas mudanças para 2025.

continua após a publicidade

▶️ Botafogo terá festa e mosaico inédito para decisão do Brasileirão

▶️ Do Brasileirão ao Intercontinental: saiba o planejamento do Botafogo

Alguns ídolos e peças fundamentais do time campeão da América estão em fim de contrato e não têm sua permanência garantida. A expectativa é que cerca de 10 jogadores deixem o clube depois da disputa do Intercontinental, que termina no dia 18 de dezembro. Confira os possíveis nomes:

Gatito Fernández, Andryelson, Marçal, Pablo, Rafael, Oscar Romero, Tchê Tchê, Almada, Luiz Henrique e Jeffinho.

A principal saída deve ser a de Gatito Fernández. No Botafogo desde 2016, o goleiro se tornou ídolo da torcida ao ser o único remanescente do período pré-SAF. O paraguaio ocupa o segundo lugar no ranking de atletas em atividade que estão há mais tempo em um clube no Brasil. Com a camisa alvinegra, são 221 jogos em sete anos, sendo destaque da campanha da Libertadores de 2017. Pouco utilizado nos últimos anos, o jogador de 36 anos tem seu contrato até dezembro de 2024 e não deve ser renovado.

continua após a publicidade

Gatito recebeu algumas sondagens para transferência já na janela anterior, o Vitória foi um dos times, mas preferiu ficar no Botafogo mesmo hoje sendo opção ao John. Na última quarta-feira (4), na vitória sobre o Inter, o goleiro pode ter feito seu último jogo como titular na equipe alvinegra.

Adryelson é mais um que não deve permanecer para 2025. O zagueiro foi vendido para o Lyon, da França, em janeiro desta temporada, mas com poucas oportunidades na equipe, o jogador optou por retornar ao Botafogo na janela de meio do ano, para ajudar a equipe na reta final da temporada e ganhar ritmo para voltar à Europa. Adryelson foi titular na final da Libertadores, contra o Atlético-MG, e fundamental nas partidas mais decisivas do ano. Com contrato de empréstimo se encerrando ao fim de 2024, a tendência é que o defensor retorne ao clube francês.

continua após a publicidade

No Glorioso desde 2022, Marçal também não tem sua permanência garantida. O lateral-esquerdo foi fundamental nas duas últimas temporadas, mas perdeu espaço na equipe em 2024, com a chegada de Mateo Ponte e Alex Telles, com características mais ofensivas. O contrato do jogador se encerra em dezembro e ainda não há conversas entre as partes para a renovação.

Talvez as principais baixas para o próximo ano sejam de Luiz Henrique e Almada. Dois dos maiores destaques do ano estrelado do Botafogo já têm propostas para deixar o futebol brasileiro rumo à Europa. Ambos chegaram ao Brasil com a promessa de se transferirem para o Lyon, outro clube de John Textor, ao fim da temporada. O contratos dos jogadores se encerram neste mês, mas o dono da SAF já deixou claro que a decisão da permanência ou saída é dos próprios atletas.

Com poucas oportunidades no elenco atual, Óscar Romero, Jeffinho, Pablo e Tchê Tchê também devem deixar o clube. O zagueiro Pablo não entrou em campo com a camisa alvinegra devido a uma sequência de lesões. O jogador deve retornar ao Flamengo. Jeffinho tem contrato de empréstimo chegando ao fim, e assim como Adryelson, retorna ao Lyon. Tchê Tchê foi um jogador importante na temporada, sendo um dos atletas que mais atuaram na campanha da Libertadores. Mas, seu contrato se encerra ao fim do ano e ainda não há conversas de renovação.

Rafael sofreu com lesões nessa última temporada e já adiantou que, no fim da temporada, se aposentará. O lateral-direito está no clube desde 2022 e tem 40 partidas com a camisa alvinegra.

O Botafogo é o líder do campeonato, com 76 pontos, e três a mais que o vice Palmeiras. Para confirmar o título, o Glorioso precisa apenas de um empate. Em caso de derrota, precisa torcer para que o clube paulista não vença o Fluminense, no Allianz Parque. Em oito dos nove cenários possíveis, o título é da equipe de Artur Jorge.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo