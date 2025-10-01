Mudanças na CBF colocam Botafogo na Copa do Brasil de 2026; entenda

Uma das mudanças anunciadas pela CBF na manhã desta quarta-feira (1°), na sede da entidade no Rio de Janeiro, é o novo formato de classificação para a Copa do Brasil. Agora, todos os 20 times da Série A entrarão na quinta fase da competição (antes das oitavas). Com este modelo, o Botafogo garantiu vaga para a próxima edição.

Anteriormente, com o fracasso do Glorioso no Campeonato Carioca deste ano, ficando fora das semifinais, a equipe comandada por Davide Ancelotti precisaria ficar na zona de classificação para a Libertadores - o que, no regulamento da competição, é entre os seis primeiros colocados (do Brasileirão).

Diante deste cenário, os torcedores estavam preocupados com a participação da equipe na Copa do Brasil de 2026, uma vez que, atualmente, o Botafogo não está confirmado na competição internacional da próxima temporada. Na 26ª rodada do Brasileirão, o Alvinegro é o quinto colocado, com 40 pontos.

Jogadores do Botafogo em campo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Confira o novo calendário da Copa do Brasil

Copa do Brasil: 18 de fevereiro a 6 de dezembro

Aumento de 92 para 126 clubes

Até quarta fase: jogo único

Todos os clubes da Série A entram na 5ª fase, em jogos de ida e volta

Final em jogo único, encerrando o calendário do futebol brasileiro

Próximo jogo do Botafogo

O Botafogo entra em campo nesta quarta-feira. Às 21h30 (de Brasília), a equipe carioca recebe o Bahia, no Estádio Nilton Santos, pelo Brasileirão.