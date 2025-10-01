Escalação do Bahia contra o Botafogo: Jean Lucas volta ao time

O Bahia está escalado para o confronto direto de logo mais contra o Botafogo, marcado para as 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), no Nilton Santos, pela 26ª rodada do Brasileirão. Rogério Ceni tem o desfalque do volante Acevedo, mas conta com retorno de Jean Lucas no time titular.

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Expulso contra o Vasco, Jean Lucas cumpriu suspensão no último domingo e volta ao time titular nesta quarta-feira, na vaga de Rodrigo Nestor. Além dele, Santiago Arias volta a figurar no onze inicial pela lateral direita e deixa Gilberto no banco.

As principais novidades na lista de 25 atletas relacionados por Rogério Ceni é a presença do atacante Lyan e do volante Sidney, ambos da base tricolor.

Por outro lado, Acevedo levou o terceiro cartão amarelo contra o Palmeiras e desfalca o time no Nilton Santos, assim como Erick, Ruan Pablo, David Duarte e Caio Alexandre, que seguem em transição, além de Erick Pulga e João Paulo, ambos no departamento médico.

Jean Lucas em treino do Bahia; veja abaixo a escalação contra o Botafogo (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Escalação de Bahia e Botafogo

Assim, a escalação do Bahia para enfrentar o Botafogo é a seguinte: Ronaldo; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Rezende, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Sanabria, Kayky e Willian José.

Já o Botafogo entra em campo com: Léo Linck, Vitinho, Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Cuiabano; Newton, Marlon Freitas e Savarino; Santi Rodríguez, Jeffinho e Arthur Cabral.

BOTAFOGO X BAHIA

CAMPEONATO BRASILEIRO - 26ª RODADA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, dia 1° de outubro, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Transmissão: Premiere (pay-per-view) e TV Globo;

🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG);

🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Celso Luiz da Silva (ambos de MG);

🏁 VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP).