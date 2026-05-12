Corinthians

Yuri Alberto iguala segundo pior jejum de gols pelo Corinthians

Atacante do Timão completa nove partidas consecutivas sem balançar as redes

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 12/05/2026
06:00
Yuri Alberto tenta encerrar jejum e voltar a balançar as redes pelo Corinthians (Foto: Phd Press/Thenews2/Folhapress)
Yuri Alberto tenta encerrar jejum e voltar a balançar as redes pelo Corinthians (Foto: Phd Press/Thenews2/Folhapress)
O atacante Yuri Alberto voltou a passar em branco na vitória do Corinthians por 3 a 2 sobre o São Paulo, neste domingo (10), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Com isso, o camisa 9 alcançou a marca de nove jogos consecutivos sem marcar gols.

A sequência igualou outros dois períodos vividos pelo atacante no Corinthians, quando também acumulou nove partidas sem balançar as redes, em 2024 e 2025.

O último gol de Yuri Alberto foi marcado na vitória sobre o Platense, na estreia do Corinthians na Libertadores, duelo que também marcou a primeira partida de Fernando Diniz no comando da equipe. Desde então, o atacante não voltou a marcar.

A sequência sem gols começou no empate sem gols contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, em 12 de abril. Depois, Yuri Alberto passou em branco nas vitórias sobre Independiente Santa Fe, Barra, Vasco e Peñarol, além dos empates diante de Vitória e Independiente Santa Fe. O atacante também não marcou na derrota para o Mirassol e, agora, contra o São Paulo.

Apesar do momento abaixo, Yuri Alberto segue em alta com Fernando Diniz. Em entrevista após a vitória diante do Peñarol, o treinador revelou que, antes de trabalhar com o atacante, em um momento ruim que o camisa 9 atravessava no Corinthians, enviou uma mensagem de apoio.

— Em momentos que ele teve aqui no Corinthians de questionamento, eu até mandei mensagens através do Marcelo Carpes (preparador de goleiros), que é meu amigo, falando que estava com ele sempre, torcendo para acontecer as melhores coisas. Porque ele merece muitas coisas. Aqui no Corinthians, já ajudou a conquistar muitas coisas e foi importante, porque ele merece, tem muito merecimento. Para mim, é muito bom trabalhar com esse cara. Muito mesmo — comentou o treinador.

— O Yuri é um jogador que eu tinha muita gana de trabalhar junto, porque ele representa muita coisa que eu penso do futebol e da vida. Sem conhecê-lo, eu já sabia o que iria encontrar quando fosse trabalhar com ele, e é exatamente aquilo que eu imaginava. É uma pessoa diferente. É um cara que não fez gols e se a gente está ganhando os jogos, mesmo sem ele marcar, é porque ele está no time. Ele é um exemplo daquilo que quero que os jogadores façam. Não desiste, trabalha, é solidário, corajoso. São qualidades humanas que o fazem muito especial para mim. É uma honra para mim trabalhar com ele — finalizou.

Sequência de Yuri Alberto sem marcar gols pelo Corinthians

  1. 12/04/2026 – Corinthians 0 x 0 Palmeiras – Campeonato Brasileiro
  2. 15/04/2026 – Corinthians 2 x 0 Independiente Santa Fe – Libertadores
  3. 18/04/2026 – Vitória 0 x 0 Corinthians – Campeonato Brasileiro
  4. 21/04/2026 – Barra 0 x 1 Corinthians – Copa do Brasil
  5. 26/04/2026 – Corinthians 1 x 0 Vasco – Campeonato Brasileiro
  6. 30/04/2026 – Corinthians 2 x 0 Peñarol – Libertadores
  7. 03/05/2026 – Mirassol 2 x 1 Corinthians – Campeonato Brasileiro
  8. 06/05/2026 – Independiente Santa Fe 1 x 1 Corinthians – Libertadores
  9. 10/05/2026 – Corinthians 3 x 2 São Paulo – Campeonato Brasileiro
Último gol de Yuri Alberto foi marcado diante da Platense, pela Libertadores (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Números de Yuri Alberto pelo Corinthians

Pelo Corinthians, Yuri Alberto soma 229 jogos (196 como titular) e 81 gols marcados, além de 22 assistências. O atacante tem média de 170 minutos para participar de um gol e acumula 568 finalizações, sendo 219 no alvo, com 2,5 chutes por partida e 7,0 para balançar as redes. O desempenho também inclui 45% de conversão em chances claras, 29 grandes oportunidades criadas e 0,7 passes decisivos por jogo. Nos duelos, registra 42% de eficiência no geral e 39% no jogo aéreo, além de 1,4 falta sofrida por partida e quatro pênaltis sofridos.

Na temporada de 2026, Yuri Alberto disputou 23 jogos (19 como titular), com cinco gols e duas assistências, participando de um gol a cada 248 minutos. São 44 finalizações, 19 no alvo, média de 1,9 por jogo e 8,8 para marcar. O atacante ainda apresenta 25% de conversão em chances claras, três grandes chances criadas e 0,8 passes decisivos por partida. Nos duelos, mantém 42% de eficiência geral e 35% no jogo aéreo, além de 0,9 falta sofrida por jogo e um pênalti sofrido.

