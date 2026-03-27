Piquerez, do Palmeiras, sofre lesão e deixa gramado de maca em amistoso do Uruguai
Lateral é substituído aos 15 minutos do primeiro tempo em amistoso contra a Inglaterra
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O Palmeiras deve ter um novo problema ao término da atual Data Fifa. Titular da lateral esquerda, Piquerez deixou a partida amistosa entre Inglaterra e Uruguai de maca após sentir o tornozelo em disputa com o atacante Madueke.
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Piquerez foi atendido por um longo período pelos membros do departamento médico da seleção do Uruguai e deixou o gramado de Wembley aos 15 minutos do primeiro tempo. Para substituí-lo, o técnico Marcelo Bielsa promoveu a entrada de José Giménez, zagueiro do Atlético de Madrid.
O jogador passará por exames para constatar a existência (ou não) de lesão e deve ser desfalque na partida amistosa contra a Argélia, no dia 31 de março. Vale lembrar que o Uruguai está garantido na próxima Copa do Mundo e terá Espanha, Cabo Verde e Arábia Saudita como adversários no Grupo H.
O Palmeiras, de acordo com apuração do Lance!, aguarda mais detalhes para, então, definir os próximos passos e a logística do lateral.
Além de Piquerez, o clube também conta com Emiliano Martínez no Uruguai. O volante, no entanto, iniciou o confronto no banco de reservas. Ao todo, o Palmeiras teve oito jogadores convocados por quatro seleções diferentes: o Paraguai, com três representantes; a Argentina, com dois; além da Colômbia, que conta com Jhon Arias.
Atualmente, Abel Ferreira tem Piquerez como titular absoluto na lateral esquerda do Palmeiras. O jovem Arthur, formado nas categorias de base, aparece como primeira opção no banco de reservas após vencer a concorrência interna com Jefté.
Assim como publicado anteriormente pela reportagem, o Palmeiras mantém contato constante com membros das respectivas seleções para acompanhar a avaliação física de seus atletas convocados. A expectativa é de que o clube tenha todo o grupo de volta a São Paulo na noite da próxima quarta-feira (1º), véspera do confronto contra o Grêmio, em Barueri, pelo Brasileirão.
Convocados do Palmeiras na Data Fifa
- Argentina: Flaco López (atacante) e Giay (lateral-direito)
- Paraguai: Gustavo Gómez (zagueiro), Mauricio (meia-atacante) e Ramón Sosa (atacante)
- Colômbia: Jhon Arias (meia-atacante)
- Uruguai: Piquerez (lateral-esquerdo) e Emiliano Martínez (volante)
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