Piquerez, do Palmeiras, sofre lesão e deixa gramado de maca em amistoso do Uruguai

O Palmeiras deve ter um novo problema ao término da atual Data Fifa. Titular da lateral esquerda, Piquerez deixou a partida amistosa entre Inglaterra e Uruguai de maca após sentir o tornozelo em disputa com o atacante Madueke.

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Piquerez foi atendido por um longo período pelos membros do departamento médico da seleção do Uruguai e deixou o gramado de Wembley aos 15 minutos do primeiro tempo. Para substituí-lo, o técnico Marcelo Bielsa promoveu a entrada de José Giménez, zagueiro do Atlético de Madrid.

O jogador passará por exames para constatar a existência (ou não) de lesão e deve ser desfalque na partida amistosa contra a Argélia, no dia 31 de março. Vale lembrar que o Uruguai está garantido na próxima Copa do Mundo e terá Espanha, Cabo Verde e Arábia Saudita como adversários no Grupo H.

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O Palmeiras, de acordo com apuração do Lance!, aguarda mais detalhes para, então, definir os próximos passos e a logística do lateral.

Além de Piquerez, o clube também conta com Emiliano Martínez no Uruguai. O volante, no entanto, iniciou o confronto no banco de reservas. Ao todo, o Palmeiras teve oito jogadores convocados por quatro seleções diferentes: o Paraguai, com três representantes; a Argentina, com dois; além da Colômbia, que conta com Jhon Arias.

Atualmente, Abel Ferreira tem Piquerez como titular absoluto na lateral esquerda do Palmeiras. O jovem Arthur, formado nas categorias de base, aparece como primeira opção no banco de reservas após vencer a concorrência interna com Jefté.

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Assim como publicado anteriormente pela reportagem, o Palmeiras mantém contato constante com membros das respectivas seleções para acompanhar a avaliação física de seus atletas convocados. A expectativa é de que o clube tenha todo o grupo de volta a São Paulo na noite da próxima quarta-feira (1º), véspera do confronto contra o Grêmio, em Barueri, pelo Brasileirão.

Piquerez, lateral do Palmeiras, foi substituído durante partida entre Uruguai e Inglaterra (Foto: GLYN KIRK / AFP)

Convocados do Palmeiras na Data Fifa

1 . Argentina: Flaco López (atacante) e Giay (lateral-direito) 2 . Paraguai: Gustavo Gómez (zagueiro), Mauricio (meia-atacante) e Ramón Sosa (atacante) 3 . Colômbia: Jhon Arias (meia-atacante) 4 . Uruguai: Piquerez (lateral-esquerdo) e Emiliano Martínez (volante)

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