Botafogo anuncia contratação do zagueiro Anthony, ex-Goiás

O Botafogo anunciou nesta sexta-feira (27), última dia da janela de transferências, a contratação do zagueiro Anthony, de 20 anos, que estava no Goiás. O jogador assinou contrato com o Glorioso até março de 2030 e já iniciou os treinos no CT Lonier.

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Revelado pelo Goiás, Anthony tinha contrato com o Esmeraldino somente até o fim da temporada. Com tal cenário, o jogador ficaria livre para assinar um pré-contrato a partir do segundo semestre.

O acordo foi fechado em transferência sem custos, com direitos divididos entre Botafogo e Goiás, com a equipe do Centro-Oeste tendo direito a lucro em caso de venda no futuro.

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Campeão do Sul-Americano Sub-20 em 202 com a Seleção Brasileira, Anthony ainda não entrou em campo pelo Goiás na atual temporada. O jovem chegaria como opção para o lado esquerdo da defesa, que tem Alexander Barboza como titular.

A data de apresentação do jogador será divulgada posteriormente pela diretoria alvinegra.

Anthony, alvo do Botafogo, foi campeão sul-americano em 2025 (Foto: Reprodução/Instagram)

Botafogo na janela

Além das contratações mais badaladas nos primeiros meses do ano, o Botafogo aproveitou a janela de transferências domésticas e, além de Anthony, anunciou a chegada do lateral-esquerdo Caio Roque, ex-Flamengo, que se destacou pela Portuguesa no Campeonato Paulista.

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O elenco, agora, fica à espera de um novo treinador. Martín Anselmi foi demitido mesmo após a vitória sobre o Red Bull Bragantino. Franclim Carvalho, ex-auxiliar de Artur Jorge, é o nome mais forte nos bastidores.

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