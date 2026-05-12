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Em 2009 o então presidente do Flamengo, Marcio Braga, veio a público em uma entrevista coletiva e soltou uma frase que se tornaria histórica: "Acabou o dinheiro. Não tem dinheiro!".

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O Flamengo daqueles tempos não tinha nada a ver com a potência que se vê hoje. Era um dos clubes mais endividados do Brasil, algo na casa dos R$ 800 milhões, um recorde para época. Sofria com processos trabalhistas e dívidas de toda natureza. Era um ralo de recursos fora de campo e dentro vivia de brilhos esporádicos (naquele mesmo ano terminou campeão brasileiro numa campanha considerada milagrosa).

O tempo passou, o clube se reestruturou e hoje é o que se conhece: uma potência financeira que o coloca a uma distância nunca antes vista na história do futebol brasileiro com relação à grande maioria dos seus adversários.

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Em 2009 o Fla foi campeão nacional superando o São Paulo, que vinha de um tricampeonato brasileiro consecutivo e por pouco não chegou ao tetra. Antes disso, em 2005, havia conquistado a Libertadores e o tricampeonato mundial. Tri do mundo e tricampeão consecutivo são marcas ainda não alcançadas por nenhum clube do futebol brasileiro em tempo algum.

Declaração marcou época triste do Flamengo

Nesta segunda-feira (11) surgiu um áudio vazado do presidente do São Paulo, Harry Massis. Em uma conversa com alguém ligado ao clube, ele desabafa: "Não temos condição de demitir ninguém. Não temos dinheiro. Será que vocês não entendem que pegamos o clube sucateado?"

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Provavelmente ele havia sido pressionado a demitir Roger Machado do comando técnico e respondeu desta forma.

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Em 2009, Márcio Braga completava seu último ano como presidente do Flamengo. Sua declaração ficou famosa porque marcou uma época triste do Rubro-Negro. Depois disso, o Fla se reergueu (não pelas mãos deste dirigente, é verdade).

O áudio vazado de Massis entrará para história como o de Márcio Braga. Resta saber se o futuro são-paulino será tão vitorioso como foi o do Fla depois do sincericídio de seu dirigente.