Bellão fala sobre oportunidade e analisa semana de treinos do Botafogo: 'Energia boa'
Interino assume o comando da equipe após demissão de Martín Anselmi
Interino do Botafogo após a demissão de Martín Anselmi, o técnico Rodrigo Bellão, do sub-20, estará na Arena da Baixada comandando a equipe principal no jogo atrasado contra o Athletico-PR, no domingo (29), válido pela quinta rodada do Brasileirão. Bellão, já adaptado ao grupo, falou sobre a oportunidade à frente do comando.
— Um prazer enorme poder estar participando desse momento de ajudar nossa equipe principal. Sempre me coloquei à disposição. Em todas as entrevistas que eu dei nos jogos do sub-20 foram "estamos aqui para ajudarmos a equipe principal. Então a gente trabalha no sub-20 para abastecer o principal com jogadores de qualidade e, agora, nessa mudança de função vindo ajudar como interino do nosso clube, é poder fazer o melhor para a nossa equipe. Essa é nossa opção, alternativa e dever — disse, à "Botafogo TV".
O Botafogo quebrou a sequência ruim ao vencer o Red Bull Bragantino fora de casa, na última semana. Apesar disso, por não acreditar no projeto, a diretoria optou por demitir Martín Anselmi. Rodrigo Bellão, então, assumiu no CT Lonier e destacou a energia dos jogadores para o próximo compromisso.
— A gente vem de uma energia boa da última partida. Acho que isso é importante a gente ressaltar. A semana de treino tem sido boa, eu fui muito bem recebido, minha comissão também viera participar desse momento. Fomos bem recebidos pelo jogadores, que aceitaram muito bem e colocando energia nas atividade. Eu fico feliz e acredito que a gente vai conseguir dar sequência — destacou.
Rodrigo Bellão foi contratado pelo Botafogo justamente quando trabalhava como técnico do Athletico-PR nas categorias de base. Internamente, seu trabalho é visto como um dos pilares na formação de jovens do Botafogo, sendo analisado como grande prospecto. Ele comentou sobre o reencontro com o ex-clube.
— Facilita ser um reencontro para mim. Trabalhei por cinco anos no Athletico antes de vir para cá, das categorias de base até o principal. Conheço bem o gramado da Arena, conheço diversos atletas. Muitos trabalharam comigo a base toda. Conheço as características. Tenho acompanhado desde o ano passado, de maneira informal, para acompanhar o ex-clube. Então o jeito de jogar do Athletico já é algo familiar. Esse adversário também ajudou um pouquinho a minha chegada e o que eu gostaria e de trabalhar com os atletas.
Botafogo no mercado
De olho na chegada de um novo profissional para o cargo, o Botafogo tem conversas com Franclim Carvalho, ex-auxiliar de Artur Jorge, e também analisa Hernán Crespo. A intenção é fechar com um treinador no início da próxima semana.
➡️ Aposte nos jogos do Fogão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
