A partida entre Botafogo e Atlético-MG, na última quarta-feira (20), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, protagonizou mais emoções fora do que dentro de campo. Com um empate em 0 a 0 entre as equipes, o apito final foi o início de uma confusão generalizada entre jogadores, comissão técnica e seguranças. Thairo Arruda, CEO da SAF do Glorioso, falou, em entrevista ao canal “Flashcore”, na Confut Nordeste, sobre um possível interesse do Galo com o tumulto.

– Penso que foi uma estratégia premeditada do Atlético-MG, principalmente dos atletas mais experientes, como Deyverson e Hulk. Estão passando por momento complicado, o próprio treinador deu entrevista falando em se recuperar rápido para chegar na final com mais confiança. Acho que criaram estratégia de criar confusão conosco para ter algum brio, alguma confiança a mais, tirar alguma vantagem. O Botafogo não cai nessa, não respondeu publicamente, tratou internamente, teve que resolver algumas questões, mas não vai afetar em nada nossa caminhada até a final. Acredito que eles fizeram de forma premeditada mesmo, para tirar alguma vantagem desse momento complicado que estão vivendo.

Além de ter saído com um ponto, o Alvinegro também perdeu dois titulares importantes para a partida contra o Vitória: Alexander Barboza e Luiz Henrique. No último lance jogo, o zagueiro começou uma discussão com Igor Rabello, que terminou com a sua expulsão. Já Luiz Henrique, recebeu o vermelho direto quando já estava no vestiário, depois arremessar uma garrafa em direção aos seguranças do estádio durante a confusão.

O dirigente falou sobre as expectativas do Botafogo para a final da Libertadores, justamente contra o time mineiro, que acontece no próximo sábado (30), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

– É tocar o céu, certamente. É o sonho de todo torcedor botafoguense, chegar nesse sentido. Temos que ter muito foco, faltam poucos jogos, todos são finais. Mais importante, em qualquer esporte, é que tem uma máxima de que mais difícil do que chegar no topo é conseguir se manter nele. Tudo tem que ser visto com planejamento de longo prazo. Claro que é possível tocar o céu todos os anos, nem esse ano temos essa segurança, mas vamos buscar o objetivo. O importante é sempre competir para estar nas primeiras posições.

Ao ser perguntado sobre o Super Mundial de Clubes da Fifa, Thairo faliu sobre qualificar ainda mais o elenco para 2025 para chegar na competição com chances de sucesso. Se for campeão da Libertadores, o Glorioso assegura a última vaga brasileira do torneio.

– É um grande sonho, de fato, disputar o Mundial de Clubes e medir força com as grandes potências do mundo. É o objetivo máximo, ganhar a Libertadores e viver esse sonho. Acho que o torcedor do Botafogo merece isso, por tudo que passou nas últimas décadas, merece ver seu time disputando grandes jogos com os grandes clubes mundiais. Vamos continuar investindo no elenco para qualificar ainda mais para o ano que vem, para chegar lá com alguma chance de sucesso, mas antes obviamente temos que focar na conquista da Libertadores, que vai ser um jogo muito difícil, como foi mostrado quarta-feira – completou.

De volta ao Brasileirão, o Botafogo encara o Vitória neste sábado (23), pela 35ª rodada, em partida que vai valer a ponta da tabela. O Alvinegro é o atual líder com 69 pontos, mas tem o vice Palmeiras na cola com 67. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília).

