A inédita final da Libertadores entre Botafogo e Atlético-MG, no dia 30 de novembro, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Para garantir que a torcida esteja presente nesse evento histórico, 100 ônibus já foram confirmados, organizados em 55 caravanas e com saídas de 12 estados brasileiros.

As caranavas foram organizadas pela Fred Sports Tour, em parceria com a página "Fogão do Meu Coração". A iniciativa conta com quatro ônibus partindo do Rio de Janeiro em veículos semi-leito e leito, equipados com água, refrigerante e paradas programadas para alimentação e descanso.

Frederico Biazus dos Reis, diretor da empresa, destacou a importância de atender a demanda da torcida em um momento tão significativo.

– Percebemos que muitos botafoguenses sonhavam em estar nessa final, mas os custos das passagens aéreas estavam inviabilizando a viagem para muita gente. Nosso objetivo foi criar uma alternativa acessível para que todos pudessem viver esse momento inesquecível,.

Já Gustavo Marinho, administrador da página Fogão do Meu Coração, ressaltou a força da torcida e o significado do momento.

– Depois de tantos anos difíceis, voltar a disputar uma final desse porte é algo mágico para os torcedores. Essa viagem não é apenas sobre assistir a um jogo, mas sobre viver um sonho de décadas.

Caravanas por todo o Brasil

Com ônibus saindo de norte a sul do Brasil, a logística impressiona. Confira o número de ônibus confirmados por estado:

• Rio de Janeiro: 66 ônibus

• Santa Catarina: 9 ônibus

• Espírito Santo: 5 ônibus

• Minas Gerais: 5 ônibus

• Rio Grande do Sul: 3 ônibus

• Paraná: 3 ônibus

• Distrito Federal: 3 ônibus

• Mato Grosso do Sul: 2 ônibus

• Mato Grosso: 1 ônibus

• Rondônia: 1 ônibus

• São Paulo: 1 ônibus

A paixão alvinegra é refletida nas histórias dos torcedores que garantiram sua vaga para Buenos Aires. Gustavo Marinho contou sobre o esforço de muitos para participar da caravana. Nos primeiros dois dias de divulgação, a caravana recebeu mais de 1.000 mensagens de interessados, mostrando a força da mobilização.

– Recebemos mensagens de torcedores que parcelaram o valor em várias vezes, tiraram folgas no trabalho e até reorganizaram compromissos familiares. A vontade de estar lá é maior do que qualquer dificuldade.

O último duelo entre os Alvinegros terminou em um empate sem gols na 34ª rodada do Brasileirão. Apesar de uma clara superioridade ofensiva da equipe carioca, que finalizou 27 vezes no alvo, o time mineiro fez uma partida perfeita defensivamente e assegurou o empate mesmo com um jogador a menos.

A decisão inédita entre os brasileiros acontece no próximo sábado (30), a partir das 17h (de Brasília). Já são cerca de 60 mil ingressos vendidos para a partida no Monumental de Núñez, e a estimativa da Conmebol é de um público entre 70 mil e 75 mil torcedores presentes no estádio.

Enquanto o Glorioso busca seu primeiro título continental, sua torcida já mostra que, onde quer que a Estrela Solitária esteja, ela nunca estará sozinha. A força dessa mobilização promete transformar Buenos Aires em um pedaço de General Severiano.

