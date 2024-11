O Botafogo entrou em campo, neste sábado (23), contra o Vitória, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, com a necessidade dos três pontos para se manter na liderança. Mas, aos 20 minutos do primeiro tempo, um balde de água fria caiu sobre o Nilton Santos: gol do Vitória e do Palmeiras ao mesmo tempo.

continua após a publicidade

➡️ Com muitas mudanças, Botafogo está escalado diante do Vitória pelo Brasileirão

O Leão da Barra iniciou a partida sabendo o que precisava fazer. Com três zagueiros e uma linha de cinco da defesa, a equipe de Thiago Carpini fechou 'a casinha' e apostou no contra-ataque. E assim, Matheuzinho abriu o placar. O gol esfriou o clima no estádio, e enfureceu os torcedores alvinegros nas redes sociais, porque no mesmo minuto, em Goiânia, o Palmeiras também marcava.

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X VITÓRIA

35ª rodada - Brasileirão

📆 Data e horário: sábado, 23 de novembro de 2024, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC);

🚩 Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Victor Hugo Imazu dos Santos (SC).

continua após a publicidade

➡️ Botafogo x Vitória pode deixar viva a chance de ser campeão antes da Libertadores

Para o Glorioso, que ainda ostenta a liderança, ainda há chances de confirmar o título na partida que antecede a final da Libertadores. Para isso, é imprescindível vencer o Vitória no último jogo em casa antes do torneio continental.