menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Botafogo e Vasco empatam no primeiro jogo da final do Carioca Sub-20

Equipes decidirão titulo na quinta-feira (20), às 10h, no Estádio Nivaldo Pereira

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/11/2025
15:47
Botafogo e Vasco empataram na final do Carioca Sub-20 (Foto: Arthur Barreto/Botafogo)
imagem cameraBotafogo e Vasco empataram na final do Carioca Sub-20 (Foto: Arthur Barreto/Botafogo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

No jogo de ida da grande final do Campeonato Carioca Sub-20, neste sábado (15), no Estádio Nilton Santos, Botafogo e Vasco empataram pelo placar de 1 a 1. Os gols foram marcados por Bruno Lopes, para o Cruz-Maltino, e Danilo, a favor do Glorioso.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Morre Celso Barros, ex-patrocinador e pré-candidato à presidência do Fluminense

A volta será disputada na próxima quinta-feira (20), às 10h (de Brasília), no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, onde o Vasco manda os jogos de base. Em caso de novo empate, o troféu do Estadual da categoria será decidido nos pênaltis.

Como foi o duelo entre Botafogo e Vasco

Buscando fazer valer o mando de campo na primeira parte da final, o Botafogo teve as melhores chances no primeiros movimentos do jogo, mas foi o Vasco quem aproveitou. Após recuperação na intermediária, Bruno Lopes saiu sozinho contra o goleiro Rhyan Luca e abriu o placar aos dez minutos.

continua após a publicidade

O Vasco ainda teve chance para ampliar na primeira etapa e acertou a trave com Léo Jacó. O Botafogo, no entanto, cresceu no duelo e chegou ao empate ainda na primeira etapa com um belo gol. Aos 37 minutos, Caio Valle cobrou escanteio da direita e encontrou zagueiro Danillo na segunda trave, para cabecear no ângulo direito do goleiro Phillipe Gabriel.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na segunda etapa, os donos da casa empilharam boas chances para a virada, mas não conseguiram tirar o 1 a 1 do placar. O Glorioso teve grande chance em cobrança de pênalti, mas Kadir, soltando uma bomba, acertou o travessão de Phillipe Gabriel. Mais retraído, o Vasco segurou o empate e levou a decisão para seus domínios.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias