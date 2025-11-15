Fluminense lamenta morte de Celso Barros e decreta luto oficial

O Fluminense se manifestou neste sábado (15) após a morte de Celso Barros, ex-médico, ex-patrocinador e então pré-candidato à presidência do clube para o triênio de 2026 a 2028, em pleito que será realizado no próximo dia 29. O clube prestou condolências aos familiares em nota publicada.

"O Fluminense Football Club manifesta profundo pesar pelo falecimento do grande tricolor Celso Barros. Personagem de grande expressão na história do clube, Celso teve papel preponderante como presidente da patrocinadora do time que levantou títulos de relevância nacional, como a Copa do Brasil de 2007 e os Campeonatos Brasileiros de 2010 e 2012, além do vice-campeonato da Copa Libertadores de 2008.

Apaixonado desde sempre, o médico pediatra viveu intensamente a discussão sobre os destinos do clube. Mantinha-se atuante na política do Fluminense e era, neste momento, pré-candidato à Presidência para o próximo triênio. O Fluminense se solidariza nesse momento de tristeza com sua família, seus amigos e todos os tricolores que o admiraram por todos esses anos.

O clube decreta luto oficial por seu falecimento e coloca o Salão Nobre de Laranjeiras à disposição de seus familiares para o velório e devidas homenagens", escreveu o clube.

Celso Barros em jogo do Fluminense (Foto: Reprodução/Instagram)

Relação entre Celso Barros e Fluminense

Sua relação como patrocinador do clube do coração teve início em 1999, quando presidiu a empresa Unimed. Com a marca estampada no espaço máster do uniforme, o Fluminense conquistou a Série C do mesmo ano, se reergueu e acumulou grandes conquistas, como as da Copa do Brasil de 2007, Brasileirão em 2010 e 2012 e os estaduais de 2002, 2005 e 2012.

Após o fim do vínculo da Unimed com o clube das Laranjeiras, Celso Barros voltou a viver o clube do coração, mas na parte política. Em 2019, foi eleito vice-presidente geral ao lado de Mário Bittencourt, atual mandatário. A dupla, no entanto, rompeu no meio do mandato e o médico tornou-se frente forte da oposição no Fluminense.

Celso Barros buscava assinaturas para formalizar, ainda neste sábado, dia de sua morte, a candiudatura à presidência do Fluminense para o triênio de 2026 a 2028.