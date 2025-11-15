menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBotafogo

Botafogo deixa renovações em espera e foca em resultados no fim do ano

Glorioso tem conversas para renovar vínculo com pilares do elenco

Leonardo-bessa-aspect-ratio-1024-1024
Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/11/2025
06:30
Botafogo mira vaga na próxima Libertadores (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
imagem cameraBotafogo mira vaga na próxima Libertadores (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Na reta final do Campeonato Brasileiro lutando por vaga na próxima Libertadores, o Botafogo foca apenas no sucesso esportivo no fim do ano e deixa questões fora dos gramados em espera, como as conversas por renovação com pilares do elenco: Marçal, lateral-esquerdo, Barboza, zagueiro, e Marlon Freitas, volante.

O foco é a classificação para a próxima edição da competição continental, seja no G-5, indo direto à fase de grupos, ou G-7 e G-8, para as fases preliminares. A equipe volta a campo na terça-feira (18), contra o Sport, no Nilton Santos, ocupando a sexta colocação com 42 pontos.

Dos três casos, o mais avançado é o de Marçal. O experiente defensor de 36 anos, que tem contrato até o fim da temporada, manifestou o interesse em uma extensão por mais um ano. Por parte da SAF e da comissão técnica, o jogador é peça importante também para liderança do elenco e há planos para o futuro após aposentadoria.

Marçal é o jogador mais antigo no elenco do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Marçal é o jogador mais antigo no elenco do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Destaques do Botafogo cobiçados

Titulares absolutos com o técnico Davide Ancelotti, Marlon Freitas e Alexander Barboza chamam atenção do mercado do exterior e também têm conversas por renovações. A dupla tem contrato com o Botafogo até o fim de 2026.

Já há sondagens do Oriente Médio desde a primeira janela da temporada, mas nenhuma negociação foi aberta. Marlon Freitas também conta com prestígio de clubes da Série A do Brasileirão, ainda que uma saída para dentro do país seja considerada mais difícil.

Marlon Freitas e Alexander Barboza negociam renovação (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Marlon Freitas e Alexander Barboza negociam renovação (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O planejamento para o próximo ano já começou, mas o Botafogo quer dar alguns passos dentro da realidade da SAF. Orçamento para novas contratações ainda não foi definido, assim como outras conversas para renovações de destaques. 

