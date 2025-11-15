Fernando Diniz visita o Colégio Vasco da Gama e reforça integração entre educação e esporte

Em mais um passo para estreitar a relação entre o futebol profissional e as categorias de base do Vasco da Gama, o técnico Fernando Diniz visitou o Colégio Vasco da Gama, em São Januário, para uma série de atividades que envolveram alunos, atletas e comissões técnicas. Acompanhado do diretor da escola, Paulo Santos, e do presidente do clube, Pedrinho, o treinador participou de encontros que destacaram a formação humana como pilar essencial no desenvolvimento de jovens jogadores.

A visita teve início no colégio, onde Diniz pôde conhecer de perto o processo pedagógico que acompanha os atletas fora de campo. O técnico valorizou o trabalho educacional realizado pela instituição, reconhecendo sua importância na construção dos valores que moldam o caráter dos futuros profissionais — dentro e fora das quatro linhas.

No Ginásio de São Januário, Diniz se reuniu com atletas e comissões técnicas das categorias Sub-6 ao Sub-20, além das equipes femininas de base. Em um ambiente de troca de experiências, o treinador compartilhou sua trajetória no futebol, falou sobre sua visão de jogo e reforçou princípios que considera essenciais para a carreira de qualquer atleta.

O presidente Pedrinho também enfatizou o papel histórico do Colégio Vasco da Gama na formação integral dos jovens:

— Historicamente temos muita representatividade em relação ao que é a categoria de base e à preocupação não só com o atleta, com a formação e a transição para o profissional. O colégio é a grande referência e a grande preocupação de formar cidadãos de bem. Essa quadra tem um valor especial, e fazer esse evento aqui, pra mim, é muito importante. Através de grandes cidadãos, conseguiremos formar grandes atletas — afirmou.

Funcionários do clube durante visita ao Colégio Vasco da Gama (Foto: Dikran Sahagian/Vasco da Gama)

Diniz, por sua vez, reforçou a necessidade de olhar para o ser humano antes do jogador:

— Essa integração é muito importante e eu gosto muito disso. No fundo, é trocar experiências e passar a visão que tenho do futebol. Precisamos formar melhor nossos jogadores, começando pela pessoa que vem antes do atleta. Acho que o Vasco está em um caminho muito bom. É uma iniciativa muito linda, tanto da escola quanto dessa integração — destacou.

A iniciativa reforça um dos pilares tradicionais do Vasco da Gama: a união entre educação e esporte como ferramenta de transformação social. O encontro simboliza o esforço do clube em preparar atletas completos, prontos para a vida profissional — seja no futebol ou em qualquer outro caminho que venham a trilhar.

