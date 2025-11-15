menu hamburguer
Fluminense

Morre Celso Barros, ex-patrocinador e pré-candidato à presidência do Fluminense

Médico foi presidente da Unimed, patrocinadora do Tricolor de 1999 a 2014

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/11/2025
14:48
Celso Barros - Fluminense
imagem cameraCelso Barros havia se candidatado para a presidência do Fluminense (Foto: Lucas Merçon / Fluminense)
Morreu neste sábado, aos 73 anos, Celso Barros, candidato à presidência do Fluminense para o próximo pleito, a ser realizado no dia 29 de novembro. O renomado médico, torcedor apaixonado do clube das Laranjeiras, foi líder do projeto da Unimed que patrocinou o Tricolor de 1999 a 2014.

*Mais informações em instantes

