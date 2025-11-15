Morre Celso Barros, ex-patrocinador e pré-candidato à presidência do Fluminense
Médico foi presidente da Unimed, patrocinadora do Tricolor de 1999 a 2014
Morreu neste sábado, aos 73 anos, Celso Barros, candidato à presidência do Fluminense para o próximo pleito, a ser realizado no dia 29 de novembro. O renomado médico, torcedor apaixonado do clube das Laranjeiras, foi líder do projeto da Unimed que patrocinou o Tricolor de 1999 a 2014.
