Botafogo e São Paulo mantém contato por negociações importantes

Botafogo e São Paulo se aproximaram nos últimos dias de olho em negociações relevantes para a próxima temporada. Além das conversas pela ida de Ferraresi para o clube carioca, como noticiou o Lance!, os clubes mantém contato também por uma possível ida do meia Pablo Maia para o futebol carioca. O Tricolor, no entanto, manifestou interesse em um dos pilares da equipe comandada por Davide Ancelotti.

No momento, o cenário melhor desenhado é o de trocas na janela de transferências. O Botafogo enviou uma lista de jogadores negociáveis, e o São Paulo, por sua vez, manifestou interesse em contar com o lateral-direito Vitinho.

A SAF de John Textor não deu sinal verde para essa negociação, ao menos por enquanto. Vitinho é valorizado e seu nome consta apenas na lista de desejos do Tricolor do Morumbi, que terá um encontro com o Alvinegro nesta semana para os últimos ajustes. Outros fora da prateleira de prioridades foram oferecidos.

Pablo Maia, do São Paulo, interessa ao Botafogo (Foto: Divulgação/ São Paulo)

Botafogo avança por Ferraresi

Em paralelo, o Botafogo recebeu sinal positivo do zagueiro venezuelano Ferraresi e do São Paulo, dependendo apenas do modelo de negócio. Como Pablo Maia entrou em um "combo", segundo informações do "Canal do TF" e confirmou a reportagem do Lance!, a possibilidade de troca de ativos surgiu.

O cenário indica que Botafogo e São Paulo devem se entender em algum pé das tratativas, com desfecho nos próximos dias. A relação entre as diretorias foi ponto importante, conforme apurou a reportagem.

O Botafogo tem outras tratativas em curso e negócios encaminhados, como a chegada do atacante Lucas Villalba, do Nacional-URU, e a renovação de Marçal. Cristian Medina, do Estudiantes, Júlio Romão, do Ferencváros, Pedro Bicalho, do Qarabag, e Gleiker Mendoza, do Kryvbas, também estão em pauta e negociando.

