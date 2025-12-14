Carlos Miguel termina ano em alta no Palmeiras e amplia indefinição sobre futuro de Weverton

Carlos Miguel exibiu alto nível após se tornar titular, mesmo em meio a oscilação do Palmeiras na reta final da temporada, e terminou o ano como um dos principais destaques da equipe comandada por Abel Ferreira.

Contratado na última janela de transferências junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra, o goleiro chegou como um oportunidade de mercado para fazer sombra a Weverton, mas ganhou a posição com a lesão do camisa 21 ainda outubro.

Após um período de adaptação e seis gols sofridos nas duas primeiras partidas com a camisa alviverde, engatou sequência positiva, acumulou premiações de melhor em campo e foi fundamental para a classificação do clube à final da Libertadores.

A consolidação de Carlos Miguel na posição colocou em dúvida o futuro de Weverton no Palmeiras. Um dos pilares da "Era Abel Ferreira", o goleiro tem contrato válido até dezembro de 2026 e recebeu sondagens de clubes do futebol brasileiro, incluindo o Grêmio.

De acordo com apuração da reportagem do Lance!, no entanto, o Palmeiras vê em Weverton uma referência técnica e uma das lideranças do elenco, e não pretende negociar o jogador de 37 anos.

O goleiro, que passou por processo de recuperação física nos últimos meses, foi liberado pela comissão e pelo departamento médico para férias, assim como a maior parte do elenco alviverde. Ele retornará à Academia de Futebol no dia 4 de janeiro, para o início da pré-temporada.

Weverton durante treinamento do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Números de Weverton e Carlos Miguel em 2025

Titular do Palmeiras no início da temporada, Weverton disputou 58 jogos ao longo do ano, todos como titular, em cinco competições diferentes. Ao todo, foram 39 vitórias, 11 empates e oito derrotas, com 42 gols sofridos no período.

Carlos Miguel, por sua vez, entrou em campo 14 vezes no ano: 12 pelo Palmeiras e duas pelo Nottingham Forest, seu antigo clube. Pelo Verdão, sofreu dez gols e foi titular nas semifinais e final da Libertadores, além das rodadas finais do Brasileirão.