Melhores Momentos: Botafogo e Coritiba fazem jogo animado, mas ficam no empate pelo Brasileirão
Resultado mantém equipe alvinegra no meio da tabela
Botafogo e Coritiba fizeram um jogo animado na tarde deste domingo (12), mas o empate por 2 a 2 deixou o torcedor alvinegro que foi ao Nilton Santos, mais uma vez, frustrado. Breno Lopes abriu o marcador para os paranaenses, Danilo e Arthur Cabral viraram para os cariocas, mas logo na sequência Lavega deixou tudo igual. Com o placar, o Botafogo estaciona no meio da tabela, atrás do próprio Coritiba.
Como foi Botafogo x Coritiba
O técnico Franclim Carvalho decidiu mexer em quatro posições em relação ao time que iniciara no empate com o Caracas por 1 a 1 na quinta-feira passada, pela Sul-Americana. As mudanças foram com Jhoan Hernández na lateral, Medina e Barrera no meio, e Arthur Cabral no ataque. Mas, no primeiro tempo, o time pouco funcionou, e quem teve as melhores chances foi o Coritiba.
A equipe paranaense entrou em campo com um retrospecto de três vitórias em cinco jogos como visitante, e nos primeiros 47 minutos de jogo demonstrou que a intenção era melhorar ainda mais o desempenho. E mereceu: o Coritiba soube atacar mais, e melhor, do que o Botafogo. Raul fez pelo menos três defesas importantes, mas não conseguiu segurar quando Breno Lopes recebeu pela esquerda e chutou para fazer 1 a 0, aos 33 minutos.
A apresentação aquém do primeiro tempo fez Franclim Carvalho mudar o time para a metade final do jogo. Villalba e Edenilson voltaram para o segundo tempo, e Caio Roque entrou com poucos minutos após choque de cabeça de Johan Hernández.
As alterações deram certo, e o Botafogo passou a jogar no campo de ataque do Coritiba. Logo aos 9, Danilo empatou, e aos 32 Arthur Cabral, demonstrando oportunismo, virou para o alvinegro. Mas a vantagem foi efêmera: pouco mais de um minuto depois, Villalba falhou ao tentar interceptar a bola e Lavega aproveitou para deixar tudo igual para o Coritiba.
O que vem pela frente
Com o resultado, o Botafogo chegou aos 13 pontos, e fica por ora na 11ª posição do Brasileirão, enquanto o Coritiba, com 16, é sétimo. O time alvinegro volta a campo na quarta-feira (15), quando enfrenta o Racing, na Argentina, a partir das 19h (de Brasília), pela segunda rodada da Sul-Americana. A equipe paranaense, por sua vez, terá a semana livre e volta a campo apenas no próximo domingo, quando irá receber o Atlético-MG pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 2 X 2 CORITIBA
Campeonato Brasileiro - 11ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 12 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio (RJ)
🥅 Gols: Breno Lopes (33'/1ºT), Danilo (9'/2ºT), Arthur Cabral (32'/2ºT) e Lavega (33'/2ºT)
🟨 Cartões amarelos: Wallison, Pedro Rangel, Thiago Santos e Jacy (COR); Barboza (BOT)
ESCALAÇÕES
BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho)
Raul; Vitinho (Chris Ramos), Bastos, Barboza e Jhoan Hernández (Caio Roque); Medina, Danilo e Montoro (Villalba); Santi Rodríguez (Edenilson), Jordan Barrera (Matheus Martins) e Arthur Cabral.
CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra)
Pedro Rangel; Tinga, Maicon (Tiago Cóser), Jacy e Bruno Melo (Felipe Jonatan); Sebastián Gómez (Thiago Santos), Vini Paulista (Wallison), Josué e Lucas Ronier; Breno Lopes (Lavega) e Pedro Rocha (Renato Marques).
🟥 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES)
🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
