Cruzeiro

Quinteto do Cruzeiro fica fora da lista de Ancelotti; cria da Toca é convocado

O técnico italiano convocou os 26 nomes da Seleção para a Copa do Mundo

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 18/05/2026
18:44
Igor Thiago (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Igor Thiago (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, anunciou, na noite desta segunda-feira (18), a lista dos 26 jogadores que representarão o Brasil na Copa do Mundo. Apesar de ter cinco representantes na pré-lista, o Cruzeiro não teve nenhum convocado.

A Raposa contava com Kaiki, Fabrício Bruno, Gerson, Matheus Pereira e Kaio Jorge. Todos já haviam representado a Canarinho, mas nenhum deles foi chamado pelo comandante italiano.

Por outro lado, o cria da Toca, Igor Thiago, foi chamado por Carlo Ancelotti. O atacante do Brentford tem se destacado nesta temporada. Esta é apenas a segunda vez que o jogador é lembrado pelo técnico da Seleção Brasileira.

Em seu único jogo pelo Brasil, o atleta marcou um dos gols da vitória por 3 a 1 contra a Croácia, em jogo amistoso realizado no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos.

Nesta temporada, Igor Thiago é o vice-artilheiro da Premier League, com 22 marcados. Apenas o norueguês Erling Haaland está a frente, com 26 gols.

Igor Thiago foi convocado por Ancelotti (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Confira os 26 nomes convocados por Carlo Ancelotti

Brasil que irá em busca do Hexa na Copa do Mundo está definido e terá Neymar. Foi o que anunciou o técnico Carlo Ancelotti na pomposa convocação da Seleção para o Mundial, realizada no início da noite desta segunda-feira (18), no Museu do Amanhã, no Rio.

Goleiros

  1. Alisson (Liverpool)
  2. Ederson (Fenerbahçe)
  3. Weverton (Grêmio)

Defensores

  1. Marquinhos (Paris Saint-Germain)
  2. Gabriel Magalhães (Arsenal)
  3. Bremer (Juventus)
  4. Danilo (Flamengo)
  5. Ibañez (Al-Ahli)
  6. Wesley (Roma)
  7. Douglas Santos (Zenit)
  8. Alex Sandro (Flamengo)
  9. Léo Pereira (Flamengo)

Meio-campistas

  • Casemiro (Manchester United)
  • Bruno Guimarães (Newcastle)
  • Fabinho (Al-Ittihad)
  • Danilo (Botafogo)
  • Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacantes

  • Raphinha (Barcelona)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal)
  • Luiz Henrique (Zenit)
  • Vini Jr (Real Madrid)
  • Matheus Cunha (Manchester United)
  • Neymar (Santos)
  • Endrick (Lyon)
  • Igor Thiago (Brentford)
  • Rayan (Bournemouth)

