Quinteto do Cruzeiro fica fora da lista de Ancelotti; cria da Toca é convocado
O técnico italiano convocou os 26 nomes da Seleção para a Copa do Mundo
O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, anunciou, na noite desta segunda-feira (18), a lista dos 26 jogadores que representarão o Brasil na Copa do Mundo. Apesar de ter cinco representantes na pré-lista, o Cruzeiro não teve nenhum convocado.
A Raposa contava com Kaiki, Fabrício Bruno, Gerson, Matheus Pereira e Kaio Jorge. Todos já haviam representado a Canarinho, mas nenhum deles foi chamado pelo comandante italiano.
Por outro lado, o cria da Toca, Igor Thiago, foi chamado por Carlo Ancelotti. O atacante do Brentford tem se destacado nesta temporada. Esta é apenas a segunda vez que o jogador é lembrado pelo técnico da Seleção Brasileira.
Em seu único jogo pelo Brasil, o atleta marcou um dos gols da vitória por 3 a 1 contra a Croácia, em jogo amistoso realizado no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos.
Nesta temporada, Igor Thiago é o vice-artilheiro da Premier League, com 22 marcados. Apenas o norueguês Erling Haaland está a frente, com 26 gols.
Confira os 26 nomes convocados por Carlo Ancelotti
O Brasil que irá em busca do Hexa na Copa do Mundo está definido e terá Neymar. Foi o que anunciou o técnico Carlo Ancelotti na pomposa convocação da Seleção para o Mundial, realizada no início da noite desta segunda-feira (18), no Museu do Amanhã, no Rio. Veja quem são os 26 convocados!
Os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo
Goleiros
Defensores
- Marquinhos (Paris Saint-Germain)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Bremer (Juventus)
- Danilo (Flamengo)
- Ibañez (Al-Ahli)
- Wesley (Roma)
- Douglas Santos (Zenit)
- Alex Sandro (Flamengo)
- Léo Pereira (Flamengo)
Meio-campistas
- Casemiro (Manchester United)
- Bruno Guimarães (Newcastle)
- Fabinho (Al-Ittihad)
- Danilo (Botafogo)
- Lucas Paquetá (Flamengo)
Atacantes
- Raphinha (Barcelona)
- Gabriel Martinelli (Arsenal)
- Luiz Henrique (Zenit)
- Vini Jr (Real Madrid)
- Matheus Cunha (Manchester United)
- Neymar (Santos)
- Endrick (Lyon)
- Igor Thiago (Brentford)
- Rayan (Bournemouth)
