As patrocinadoras máster de Corinthians e Flamengo não aparecem entre as bets liberadas pelo Governo Federal em nova lista divulgada pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazendo (SPA-MF). O órgão emitiu um comunicado nesta terça-feira (31), último dia do ano, atualizando quais são as empresas liberadas para atuar no Brasil a partir de 1º de janeiro.

continua após a publicidade

➡️ Mercado da Bola: acompanhe as principais negociações do futebol brasileiro

Do lado rubro-negro, a Pixbet não foi incluída no material, apesar de constar na lista anterior divulgada pela SPA-MF no mês de outubro. O mesmo acontece com a Esportes da Sortes, que havia conseguido uma liberação junto a Loterj, loteria estadual do Rio de Janeiro, para operar na cidade.

Corinthians firmou acordo com a Esportes da Sorte em julho desse ano. Foto: Marco Miatelo/AGIF

No total, sete times da Série A do Brasileirão são patrocinados por casas de aposta que ficaram de fora dessa nova lista aprovada pelo Governo Federal. A Esportes da Sorte também patrocina Bahia, Ceará e Grêmio. A Betstat, do Vitória, e a Betvip, do Sport, também constavam anteriormente no levantamento oficial e agora não aparecem na lista.

continua após a publicidade

➡️ Transferência de Paulinho se torna a maior do mercado brasileiro; veja ranking

Em converta com o portal Uol, a Esportes da Sorte afirmou quer recebeu uma autorização da Loterj para operar por um prazo de cinco anos e que cumpriu com os pré-requisitos necessários no âmbito jurídico, fiscal e trabalhista. Segundo a empresa, a licença foi ratificada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

- Diante desses fatos, o Grupo Esportes da Sorte reafirma o seu compromisso com a regulamentação do setor e com o jogo responsável visando proteger os interesses da sociedade civil, gerando empregos, renda e a favor do desenvolvimento econômico, social e cultural do país - disse a Esportes da Sorte ao portal.

continua após a publicidade

O Corinthians firmou acordo com a Esportes da Sorte em julho deste ano, quanto o Flamengo já tinha contrato anterior com a Pixbet, mas em maio tornou a empresa sua patrocinadora máster, estampando a logo na faixa central de sua camisa.