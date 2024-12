Casagrande rechaça possível chegada de ex-Flamengo ao Corinthians: ‘Não vale’

Ídolo do Corinthians, Walter Casagrande comentou sobre a possível chegada de um ex-jogador da Seleção Brasileira ao Alvinegro. Sem contrato desde a não renovação com o Flamengo, David Luiz está livre no mercado, mas para o ex-atacante, o zagueiro não seria uma boa opção para o time de Ramón Díaz.

continua após a publicidade

➡️ Multicampeão pelo Flamengo ri e ironiza declaração de José Boto: ‘Conta outra’

- O David Luiz sempre foi um cara dedicado em todo lugar, honesto pra jogar. Nunca foi um cara sacana, não dá pra falar nada de mal do David Luiz. Muito pelo contrário, são só elogios. Só que ele foi dispensado do Flamengo. Por que ele foi dispensado do Flamengo? Porque o custo era alto e o retorno era pouco. Então, eu acho que não vale a pena - começou Casão, no "UOL".

- Quando você chega no fim e quer prolongar, as coisas começam a ficar piores. No futebol, você tem mais contusão, você falha mais, você já não tem o mesmo ritmo, a intensidade é diferente daquilo que exige num jogo. É difícil você desligar de uma vida intensa de sucesso, de grandes jogos, de grandes títulos, de muita visibilidade. É difícil pro cara, isso aí em qualquer profissão, mas jogador de futebol, que é super conhecido, é difícil o cara largar, ele tem medo. O que será amanhã? - completou.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Passagem de David Luiz pelo Flamengo

Ao todo, foram pouco mais de três anos, 132 jogos, dos quais foi titular em 115, quatro gols marcados e duas assistências. Durante a passagem pelo Rubro-Negro, David Luiz colecionou altos e baixos, tendo momentos de destaque e outros como "vilão". Apesar das oscilações, com ele em campo, o Flamengo obteve mais vitórias do que derrotas, tendo 64% de aproveitamento.