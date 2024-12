Multicampeão pelo Flamengo ri e ironiza declaração de José Boto: ‘Conta outra’

Campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil pelo Flamengo, Zinho ironizou uma declaração de José Boto, novo diretor técnico do clube. Ao analisar o comentário do dirigente sobre a permanência de Filipe Luís como técnico, o ex-jogador e comentarista da ESPN riu e afirmou que a escolha não foi do português.

- (Risos) Boto, sucesso para você, que faça um grande trabalho, que consiga se adaptar ao maior clube do Brasil. Mas estou rindo porque é o seguinte, vai chegar e vai demitir o Filipe Luís? Pera aí, né. Vai contar outra história. Ele que "bancou"? Não. Foi escolha da direção passada - começou Zinho, no "ESPN FC".

- O Filipe Luis deu certo, não tem com você chegar e tirar. Estou desejando todo sucesso para o Boto, algumas falas dele me agradaram muito, mas dizer que "eu escolhi"? Não foi. Vai chegar e tirar o Filipe Luis? Já ia começar com uma pressão enorme. Ele concordou com o que foi feito antes - completou o ex-jogador.

Declaração de Boto sobre a permanência de Filipe Luís

"A escolha do Filipe Luís, como o presidente (Bap) disse, foi da minha responsabilidade. Eu poderia ter escolhido outro treinador. O Filipe foi uma escolha minha, e se ele falhar, a culpa é minha. Isto é profissionalização. Alguém tem que ser responsável quando o treinador falha, não é só o treinador. Porque isso é fácil, muda-se o treinador 11 vezes e ninguém tem culpa disso. Digam-me uma empresa que muda 11 vezes de chefe de produção. Portanto, se o Filipe falhar, o principal culpado sou eu"